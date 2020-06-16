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  4. 7 aylık bebeğin yemek borusuna ucu açık çengelli iğne takıldı!

7 aylık bebeğin yemek borusuna ucu açık çengelli iğne takıldı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.06.2020 11:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yemek borusuna çengelli iğne kaçan 7 aylık bebek, hastanede yapılan operasyonla kurtarıldı. Ucu açık iğne yemek borusuna takılan bebeğin sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’da 7 aylık bir bebek, yemek borusuna çengelli iğine kaçması sonucu Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. 7 aylık erkek bebeğin yutup yemek borusuna takılan açık çengelli iğne Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde yapılan girişim ile başarıyla alındı. Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz ile Anestezi Uzmanı Dr. İbrahim Çetin’in yaptığı operasyon sonucu bebek sağlığına kavuştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, anne ve babaları, çocuklarının yabancı cisim yutma tehlikesi karşı uyarıda bulundu. (İHA)

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