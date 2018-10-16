"7. Denizin Yıldızları Kariyer Günleri"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gemi ve Denizcilik Kulübü tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen "Denizin Yıldızları Kariyer Günleri" etkinliği başladı.

Üniversitenin Beşiktaş'taki yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, fakültenin kurulduğundan bu yana 9 yıl geçtiğini ve yaklaşık 20 öğrenciyi mezun ettiklerini belirterek, "Bu etkinliğe ilgi ve alaka her yıl artmaya devam etmektedir. Bilindiği gibi yük taşımacılığının yüzde 85'i deniz yoluyla yapılmaktadır. Dolayısıyla gemilere ve gemileri işletecek olan gemi adamlarına, zabitlere sürekli ihtiyaç vardır." dedi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önemli olan bu gemileri işletecek olan zabitlerin iyi yetişmesi. Bu öğrencilerin iyi yetiştiğini ve onların dünya denizlerinde çalıştığını görmek bizleri onurlandıracaktır. Eğitim kurumlarının yanında armatör firmaları, tersaneler ve yan sanayilerle sektörün diğer paydaşları birbirlerini tamamlar. Etkinlik sektördeki paydaşlar ve öğrenciler arasında iyi bir iletişim ağının kurulmasına vesile olacaktır. Bu paylaşımların öğrencilerimizin kariyer planlamalarında birer deniz feneri gibi yol göstereceğine inanmaktayız."