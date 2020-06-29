Hamilelikte 7. Hafta : 7 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim şu an tam 7 haftalığım. 7 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak ediyor olabilirsin. 49 günlük yani 1 ay 19 günlüğüm. Henüz gebeliğin yeni fark edildiği bu dönem, gebeliğin ilk aşamalarında yaşanan sıkıntıların da hala yaşandığı zamanları işaret ediyor. Artık yavaş yavaş varlığımı daha çok hissediyorsun. Vücudumun ana hatları yavaş yavaş oluşmaya başlıyor, beynim bu haftada birçok özellik kazanıyor. Yavaş yavaş dünyaya gelmeye hazırlanıyorum, seni biraz yorabilirim. Şimdiden sabrın için teşekkür ederim. Seni seviyorum ve bana çok iyi baktığını biliyorum. Gebelikte Bebeğinizin 7. Hafta Gelişimi Beynimin temel bölümleri 7. haftada oluşuyor. Üç parçaya ayrılan beyin, ön, orta ve art beyin bölümleri ile ortaya çıkıyor. Hızla büyümeye başlayan bedenimi yönlendirecek olan beynim kendini hazırlıyor. Akıl yürütme, sorun çözme, elektrik sinyallerini yönlendirme, solunum, kalp ve kas kontrolü için gerekli beyin bölümleri bu hafta gelişim gösteriyor. Bu hafta itibarıyla "tohum" veya "döl" olarak anılmaktansa fetüs ismini almaya layık görülüyorum.

Derim hala kağıttan ince ve şeffaf ama olsun, göreceksin çok hızlı büyüyeceğim. 7 haftalık bebek kalp atışı dakikada 160 seviyesinde ölçülüyor, ki seninki 60-100 arasında atıyor. 7 haftalık gebelikte kalp atışı yoksa doktorunun tavsiyelerine kulak vermeli ve hemen endişelenmeden onun yorumlarını almalısın anneciğim. Kalp atışının olmaması kimi zaman gebeliğin sonlanmasını gerektirebilir, ancak hemen endişelenmeden doktorumuzun yorumlarını beklemeli ve onun önerilerini dikkatle dinlemelisin. Emin ol o ikimizin de iyiliği için çalışıyor. 7 Haftalık Bebek Hareketleri Henüz çok küçük olduğumdan, hareketlerimi hissedemeyebilirsin anneciğim. Ancak sen hissetmesen de ben yaramazlıklar için antrenmanlara başlıyorum. Beni hissetmek için can attığını biliyorum, henüz ben de sesinizi bile duyamıyorum ama heyecanla o günlerin de geleceğini müjdeleyebilirim. Anneler genellikle en erken 15, en geç 20. haftada bebeklerinin hareketlerini hissetmeye başlıyor, yani daha bir hayli vaktimiz var. Zayıf annelerin hareketleri daha erken hissedebileceği belirtilirken, 6. aydan sonra hareketlerimin derinin üstünden bile görülebileceği söyleniyor.

7 haftalık bebek anne karnında hareket eder mi? sorusuna yanıt arıyorsun biliyorum. Evet anneciğim, tam olarak bu hafta itibarıyla hareket etmeye başlıyorum. Henüz el ve ayak parmaklarımın arasında perdeler olduğundan ve kas, kemik gelişimim olmadığından hareketlerim yeterince güçlü değil. Ama bol bol kalsiyum alarak gelişeceğim, yakında hareketlerimi duyabileceksin. Hatta çok hareketli olduğumdan şikayet bile edebilirsin, bugünlerin kıymetini bilmeni tavsiye ederim. İçimiz Kıpır Kıpır: Bebeğimin Hareketlerini Ne Zaman Hissedeceğim? Hamileliğin 7. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü 7 haftalık gebelikte bebeğin boyu 9 ile 11 milimetre arasında ölçülüyor. Geçen haftanın iki katı kadar büyüğüm. Bu haftalarda beni küçük bir yaban mersini tanesi gibi hayal edebilirsin, çünkü yaklaşık o kadarım. Ağırlığım yaklaşık 1.13 gram kadar. İnanamayacağın kadar küçüğüm değil mi? Ama küçük görüp de boş durduğumu sanma lütfen, dakikada 100.000 beyin hücresi üretiyorum. 7 Haftalık Gebelik Görüntüsü Ultrasondaki fotoğrafımı gördün mü? Eğer doktorun henüz ultrason çekmiyorsa (ki kimi hekimler 10. haftaya kadar bekleyebiliyor) sabırla bekleyebilirsin. Eğer ultrasona girdiysek, bu büyük ihtimalle elindeki ilk fotoğraflarımdan biri, heyecanla uzun süre inceliyorsundur.

Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Evet, henüz çok küçüğüm ama hayal ettiğin gibiyim değil mi? Ben de seni çok merak ediyorum, hanginize benzeyeceğimi şimdiden tartıştığınıza eminim ama benim henüz yüzüm bile yok. Yalnız artık kollarım ve bacaklarım şekillenmeye başlıyor, kalbim ve beynim form alıyor. Her an binlerce hücre üreterek gelişiyorum. 7. haftada ikiz bebek olma ihtimali de görünür olabiliyor, anne babalar tek mi yoksa ikiz veya üçüz çocukları mı olacağı cevabını 7. haftada itibaren alabiliyor. Doktorumuz sana bir sürpriz haber daha verebilir, hazır olmalısın. Gebeliğin 7. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Vücudun hamileliğe alışmaya alışırken psikolojik olarak da zor zamanlardan geçiyorsun biliyorum. Daha hamileliğe alışmaya çalışırken, bir yandan da vücudunun tepkilerini kontrol etmek istiyorsun. Ancak her zaman her şey elimizde olmuyor annem. Kendini strese sokmamalı, hamileliğin keyfini sürmeye çalışmalısın. Belin kalınlaşıyor, koku hassasiyetin, mide bulantıların sana zorluklar çıkarıyor biliyorum. Ancak bunlarla baş edebileceğine eminim, seni dünyanın en iyi annesi olacaksın.

Hamileliğin psikolojik belirtileri regl dönemiyle benzeşiyor. Çok duygusal olabilir, çizgi film izlerken bile ağlayabilirsin. Duygusal olman çok normal, bunların tek sorumlusu hormonların. Kendini kötü hissetme lütfen, her halinde çok güzel ve çok değerlisin. Anneciğim bu dönemde ani kramp ve ağrılar yaşayabilirsin, korkmamalı ve doktorunla iletişim halinde olarak hamileliğe alışmaya çalışmalısın. Cildinde kızarıklıklar, sivilceler, lekeler oluşabilir. Hatta ilerleyen zamanlarda kilo aldıkça çatlak ve selülitlerle uğraşmak zorunda kalabilirsin. Bu sorunlara karşı hamileliğin sürecinde dermatologlardan yardım alabilir, gebelere uygun olan bakım ürünleri ile önlem alabilirsin. Yanında cilt kuruluğuna karşı sürekli krem bulundurmanda da fayda var. Bu arada 7 haftalık gebelik kesesi kaç mm olmalı? diye merak ediyor olabilirsin, kese ortalama 10 - 15 mm arasında hesaplanıyor. 7. Hafta Hamilelik Belirtileri Anneciğim bu hafta tuvalete eskisinden çok daha fazla gidebilirsin. Hormonlarının yükselmesi, kan hacminin artması çok daha fazla su içmene neden olabiliyor. Bu yüzden sürekli tuvalete gitmekten yorulabilirsin ancak su içmeyi unutmamalısın. Su seviyenin düşmesi ikimiz için de tehlikeli olabilir.

Gebelikte 7. hafta şikayetleri kısa sürecek semptomları işaret ediyor. Bayılma, mide bulantısı gibi sık görülen sorunlar yaşanıyor. Emin ol, hamilelikte 7. hafta mide bulantısı çok normal. Tüm şikayetlerini doktorunla paylaşmalı ve testlerini ihmal etmemelisin. Kan, idrar ve hormon testlerini dikkate alarak mide bulantısına rağmen yemek planına uymalısın. Senin yediğin her şey benim büyümem için yardımcı bunu unutmamalısın. Keşke Olmasa: Hamilelikte Mide Bulantısı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler Mide bulantısı daha çok gündüzleri oluyor anneciğim. Ancak rahatlamanı sağlayabileceği için söylüyorum, bunar da geçecek. Yakında baş dönmesi, mide bulantısı gibi genel problemler ortadan kalkacak. Bunlar bedeninin ani hormon değişikliklerine verdiği tepkiler, vücudun bana alışmaya çalışıyor. Bu belirtilerin artması durumunda doğal yiyeceklerden, vitaminlerden destek alabilirsin. Bunun yanında aşerme de yaşayabilirsin hatta canın normalde hiç sevmediğin birçok şeyi isteyebilir. Olabildiğinde sağlıklı beslenmeli ve aşermelerine dikkat etmelisin. Ani gelen yeme isteği bazen seni sağlıksız şeylere yönlendirebilir, lütfen bu durumlarda babama da insaf et. Mevsimi olmayan yiyecekleri bulması için onu da çok yorma olur mu?

Hamileliğin ilk haftalarında tükürük salınımın hızla artabilir. Bu çok normal. Sık sık yutkunmak isteyebilirsin, bu salgının mide bulantısı ve hormon artışı ile ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Anneciğim, tükürük konusunda problem yaşarsan bunun normal olduğunu bilmeli, ancak her ihtimale karşı hormon testlerini yeniden yaptırmalısın. Regl olmaman normal, eğer oluyorsan, kanaman oluyorsa doktoruna muayene olmalısın. Bu her zaman tehlike demek değil, zaman zaman gebeyken regl olan kadınlar olabiliyor ancak doktor kontrolü şart unutmamalısın. 7 haftalık gebelerde sivilce sık görülen bir problem olabiliyor. Yalnız yüzde değil, omuzlarda, sırtta, göğüste sivilceler olabiliyor. Hormon değişiklikleri tüylenmeye de sebebiyet verebiliyor. Bu tür durumlarda doktoruna danışmalısın, ani yükselen hormon değerlerinin kontrol altına alınması sorununa da çare olabilir. Gebelikte 7. haftada akıntı gibi sorunlar olabiliyor. Hamileliğin ilk dönemlerinde lökore adı verilen beyaz ve hafif akıntılar olması normal ve bu akıntılar tamamen hormonal kaynaklı. Genişleyen vajina duvarının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Endişelenmemeli, doktor kontrolünü de ihmal etmemelisin.

Gebelikte Akıntı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler: Gebelikte Akıntı Neden Olur? Gebeliğin 7. Haftasında Beslenme Anneciğim henüz hamileliğe alışmamış olabilirsin. Gebeliğin ilk haftalarında sağlıklı beslenmeye alışmak biraz zor olabiliyor. Doktorun bu konuda bize yardımcı olabilir. Ondan bir beslenme listesi alabilir, folik asit ve vitamin destekleri ile programını güçlendirebilirsin. Benim ihtiyacım olan sağlıklı besinlerin tadını sevmeyebilir, kokusu ile hassaslaşabilirsin ancak ikimiz için de buna birkaç ay daha katlanman gerekiyor. Gebelikte Folik Asit Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler İçin: Gebelikte Folik Asit Kullanımı Hamileliğin boyunca çiğ et ve sebze tüketimine dikkat etmelisin. Tarım ilacı kalıntıları, böcek yumurtaları, kimyasallar ve etlerde biriken bakteriler sorun olabilir. Etlerini iyi pişmiş sipariş etmeli, çiğ sebzelerin güzelce yıkandığından emin olmalısın. İçinde kimyasal bulunan yiyecekleri yememeli, mümkün olduğunca taze ve organik beslenmelisin. Ancak hamile olduğun bahanesinin arkasına sığınarak çok fazla yemek yemenin ikimize de zarar vereceğini bilmelisin. Sağlıklı ve yeterli beslenmen ideal olan, unutmamalısın.

Sigara ve alkolün ikimiz için de zararlı olduğunu sakın unutma. Gebeliğin ilk haftalarında bu alışkanlıklarını bırakman zor olabilir, biliyorum. Ancak sağlığımız için alışkanlıklarını değiştirmelisin. Sigara içilen alanlardan uzak durmalı, aldığın ilaçların hamilelere uygun olup olmadığını kontrol etmelisin. Bu süreçlerde doktorundan da destek alabilirsin. Anneciğim alerjin olan bazı yiyecekler olabilir. Onları doktorunla paylaşarak beslenme listenin düzenlenmesine yardımcı olmayı unutmamalısın. Alerjin olan bir yiyeceği hamileyken tüketmen seni çok yoran sonuçlar doğurabilir ve ikimiz için de sancılı olabilir. Daha önce vücudunun tepki göstermediği kimi yiyeceklere de alerjin olduğu, bu dönemlerde ortaya çıkabilir. Vücudun yiyeceklere tepki verdiğinde doktorumuzdan yardım almayı unutmamalısın. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 7. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Anneciğim henüz karnın belirgin değil ve kendini hamile olmaya alıştırmamış olabilirsin ancak her hareketine dikkat etmelisin. Düşük tehlikesinin yüksek olduğu bu ilk haftalarda ağır kaldırmamalı, ani hareketler yapmamalı, tehlikeli olacak yüksekliklere uzanmamalısın.

Kas gevşeticilerden uzak durmalı, saç boyalarının, kullandığın kremlerin ve diğer ürünlerin hamilelere uygun olduğundan emin olmalısın. Hamilelik vücudunda deformasyona yol açabilir anneciğim. Dişlerin de gebelikten hasar görebilir. Henüz ilk haftalarda diş hekimine kontrole gider ve hamilelik süresinde kontrollerine devam edersen çok rahat edebilirsin. Ayrıca diş apsesi gibi basit görülen sorunlar gebelikte risk oluşturabiliyor, hiçbir sorunun olmasa dahi apseye eğilimli dişlerinin erken teşhisi için kontrollerine aksatmadan devam etmelisin. Diş Ağrısı Yaşıyorsanız Bir Göz Atmanızda Fayda Var: Hamilelikte Diş Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer? Hamilelikte enfeksiyonlar önem arz ediyor. Temizliğe dikkat etmeli ve özellikle tuvalet kullanımında hijyeni önceliklendirmelisin. İkimizin de sağlığı için kendine dikkat etmelisin. Gebeliğin 7. Haftasında Cinsellik Doğuma kadar sorunsuz cinsel birliktelik yaşayan çiftler görülüyor. Doktorunuz aksini söylemedikçe cinsel birlikteliğe devam edebilirsiniz. Bebeğin zarar görmemesi için ilişki sırasında sert hareketlerden kaçınmanız öneriliyor. Sperm içinde rahim kasılmasına neden olabilecek içeriklerin yer alması nedeniyle, prezervatif vasıtasıyla korunmak tavsiye ediliyor. Enfeksiyonlara açık olan rahim için de korunma şiddetle öneriliyor.

Kimyasal içerikli kayganlaştırıcılardan, kremlerden, aromalı prezervatiflerden, sıkı iç çamaşırı ve giysilerden uzak durmanız gerekiyor. Ayrıca hamilelik dönemi kadınlar için enfeksiyon riskinin de artışını işaret ediyor. Bu nedenle hijyene ekstra dikkat etmeli, korunmaya ve temizliğe özen göstermelisiniz. Gebelikte sıradan enfeksiyonlar ciddi sorunlar yaratabiliyor, erken tedavi problemlerin henüz ilk aşamalarda önlenmesine yardımcı olabiliyor. Cinsel ilişkinin yanı sıra orgazm esnasındaki kasılmaların bebek için sorun yaratıp yaratmayacağı ebeveynlerin merak konusudur. Sağlıklı gebeliklerle ne ilişkinin ne de orgazmın bebeğe bir zararı yoktur. Güvenle ilişki yaşayabilirsiniz. Bebek karında amniyotik kese içerisinde korunduğundan ve rahim kasları yeterince kuvvetli olduğundan vücutta sorunsuz tutunabilir. Hamilelik döneminde cinsellik erkekler için de korkutucu olabiliyor. Bu konuda partnerinizi telkinlerle sakinleştirebilir, endişelerini giderebilirsiniz. İkna olmaması durumunda uzman psikolog ve jinekologlardan destek alarak ikili ilişkinizin bu süreçten zarar görmemesini sağlayabilirsiniz. Anne adayı bir kadının hala "kadın" olduğunu idrak etmek erkekler için biraz zor olabiliyor.