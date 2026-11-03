Yerleri parıl parıl yapacak! Parkeleri bununla silin

Tarife göre karışımı hazırlamak için şu malzemeler gerekiyor:
Öncelikle 1 litre sirkeye 20 damla uçucu yağ eklenerek karıştırılıyor. Daha sonra bu karışımdan bir su bardağı alınarak su dolu kovaya dökülüyor.
Hazırlanan karışım yer temizliğinde kullanılabiliyor. Uygulama sırasında şu adımlar izleniyor:
Sirkenin doğrudan zemine dökülmemesi ve mutlaka suyla seyreltilmesi gerekiyor.
Sirke kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sirkenin çamaşır suyuyla karıştırılmaması önem taşıyor. Bu iki ürün bir araya geldiğinde zehirli gaz ortaya çıkabiliyor. Ayrıca mermer ve doğal taş gibi asitten etkilenebilen yüzeylerde sirke kullanılmaması gerekiyor. Temizlik sırasında ortamın havalandırılması ve karışımın çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanması da öneriliyor.
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