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Yerleri parıl parıl yapacak! Parkeleri bununla silin

Ev temizliğinde kullanılan kimyasal ürünlere alternatif arayanlar için basit bir yöntem önerildi. Buenos Aires Eyaleti tarafından yayımlanan temizlik rehberinde, yerleri temizlemek için beyaz sirke ve su karışımına yer verildi. Birkaç malzemeyle hazırlanan karışımın temizlikte nasıl kullanılacağı da anlatıldı.

Yerleri parıl parıl yapacak! Parkeleri bununla silin
Çiğdem Berfin Sevinç

Tarife göre karışımı hazırlamak için şu malzemeler gerekiyor:

  • 1 litre beyaz sirke
  • 20 damla uçucu yağ (nane, okaliptüs, çay ağacı, çam veya lavanta)
  • 1 kova su
  • Yer bezi ve çekçek

Öncelikle 1 litre sirkeye 20 damla uçucu yağ eklenerek karıştırılıyor. Daha sonra bu karışımdan bir su bardağı alınarak su dolu kovaya dökülüyor.

Yerleri parıl parıl yapacak! Parkeleri bununla silin 1

YERLER SİRKELİ SUYLA NASIL SİLİNİR?

Hazırlanan karışım yer temizliğinde kullanılabiliyor. Uygulama sırasında şu adımlar izleniyor:

  • Önce zemindeki toz ve kirler süpürülüyor.
  • Bir su bardağı sirkeli karışım, su dolu kovaya ekleniyor.
  • Yer bezi karışıma batırılıp fazla suyu sıkılıyor.
  • Zemin bu bezle siliniyor.
  • Son olarak yerde kalan fazla su çekçek yardımıyla alınıyor.

Sirkenin doğrudan zemine dökülmemesi ve mutlaka suyla seyreltilmesi gerekiyor.

Yerleri parıl parıl yapacak! Parkeleri bununla silin 2

SİRKEYLE TEMİZLİK YAPARKEN DİKKAT!

Sirke kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sirkenin çamaşır suyuyla karıştırılmaması önem taşıyor. Bu iki ürün bir araya geldiğinde zehirli gaz ortaya çıkabiliyor. Ayrıca mermer ve doğal taş gibi asitten etkilenebilen yüzeylerde sirke kullanılmaması gerekiyor. Temizlik sırasında ortamın havalandırılması ve karışımın çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanması da öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik sirkeli su
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