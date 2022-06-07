Süper Loto çekilişinin sonuçları salı, perşembe ve cuma günleri belli oluyor. Çekilişin sonuçları, talihlilere ödül kazandırıyor. Peki 7 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Eski ve yeni sonuçlar, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden de sorgulanabilir.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



