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7 ilde yapılan kaçak göçmen operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

    İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi.

7 ilde yapılan kaçak göçmen operasyonu kamerada

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 129 kaçak göçmen suç örgütünün elinden kurtarıldı. Şüphelilerin bu kişileri 12 bin 500 Euro’ya yurt dışına kaçırma vaadiyle VİP hizmet sundukları iddia edildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan 2 suç örgütünü tespit ederek İstanbul merkezli, Konya, Trabzon, Malatya, Çanakkale, Muğla ve Edirne’de 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda toplam insan kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

12 BİN 500 EURO ALMANYA’YA GİDİŞ

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibinin tamamlayan polis ekipleri, İran ve Suriye uyruklu bazı kişilerin Türkiye’ye yasal yollardan gelen göçmenleri İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Konya, Trabzon ve Malatya’daki Havalimanlarından sahte pasaportlarla kişi başına 12 bin 500 Euro’ya varan fiyatlarla Almanya’ya götürüldüğünü belirledi. Emniyet yetkilileri düzensiz göçmenleri 12 bin 500 Euro’ya yurt dışına kaçıran şüphelilerin VİP hizmet sunduklarını ileri sürdü.

PASAPORTLAR, DAMGALAR, PARALAR…

İlk suç örgütüne 10 Eylül’de ve 1 Ekim’de 2 farklı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3’ü çalıntı olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 45 pasaport, sahte pasaport yapımında kullanılan 5 mühür, 10 dizüstü bilgisayar, 31 cep telefonu, pasaport kapağı yapımında kullanılan rulo karton, 1 adet soğuk damga olarak kullanılan makine, farklı kişiler adına düzenlenmiş 34 kimlik, taşıdıkları göçmenlerin kaydı olan ajandalar, pasaport fotokopileri ile insan kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 33 bin 235 Euro, 12 bin 510 Amerikan Doları, 20 Pound, Bin 91 Riyal ile 11 bin lira ele geçirildi.

KAMYON, MİNİBÜS VE TIRLAR İLE DENİZ KENARLARINA…

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci suç örgütüne ise düzenlediği operasyonda ise göçmen kaçakçılarının kaçak göçmenleri ilk önce Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy’de kendi belirledikleri sevk noktalarında topladıkları kişileri, bu ilçelerden de dikkat çekmemek için küçük gruplar halinde taksi ve otomobillerle TEM otoyolu güzergahında bulunan Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Esenler ve Esenyurt’ta günlük kiraladıkları evleree götürdüklerini tespit etti. Polis ekipleri, evlerde toplanan kaçak göçmenlerin havanın kararmasıyla minibüs, kamyon, TIR ile eskortlar eşliğinde Edirne, Çanakkale ve Muğla Marmaris gibi denize sınır bölgelerine ulaştırılarak şişme botlarla Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine götürmeye çalıştıklarını belirledi. Ekipler yaptığı baskınlarda 8 insan kaçakçısı yakaladı. Yapılan aramalarda 2 şişme bot, 1 tekne motoru, 3 bot pompası, aralarında çocuklar içinde olan toplam 30 can yeleği ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı bu operasyonla 129 düzensiz göçmeni denize açılmadan kurtardı.

19 İNSAN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin farklı tarihlerde yaptığı 3 operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) 7 ilde yapılan kaçak göçmen operasyonu kamerada(Geniş haber) 7 ilde yapılan kaçak göçmen operasyonu kamerada(Geniş haber) 7 ilde yapılan kaçak göçmen operasyonu kamerada(Geniş haber) 7 ilde yapılan kaçak göçmen operasyonu kamerada

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