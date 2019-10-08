7 ilde yapılan kaçak göçmen operasyonu kamerada

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 129 kaçak göçmen suç örgütünün elinden kurtarıldı. Şüphelilerin bu kişileri 12 bin 500 Euro’ya yurt dışına kaçırma vaadiyle VİP hizmet sundukları iddia edildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan 2 suç örgütünü tespit ederek İstanbul merkezli, Konya, Trabzon, Malatya, Çanakkale, Muğla ve Edirne’de 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda toplam insan kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

12 BİN 500 EURO ALMANYA’YA GİDİŞ

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibinin tamamlayan polis ekipleri, İran ve Suriye uyruklu bazı kişilerin Türkiye’ye yasal yollardan gelen göçmenleri İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Konya, Trabzon ve Malatya’daki Havalimanlarından sahte pasaportlarla kişi başına 12 bin 500 Euro’ya varan fiyatlarla Almanya’ya götürüldüğünü belirledi. Emniyet yetkilileri düzensiz göçmenleri 12 bin 500 Euro’ya yurt dışına kaçıran şüphelilerin VİP hizmet sunduklarını ileri sürdü.