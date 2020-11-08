7 Kasım koronavirüs tablosu: Türkiye'de hasta sayısı kaç, son durum ne?

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 81 kişi daha artarak toplamda 10 bin 803'e, hasta sayısı da 2 bin 483 artarak 391 bin 739'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız." dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1325106708033773570?s=20

Koca daha önce de Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ına yakınının İstanbul'da olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz" dedi.

5. ve 9. sınıflarda da yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başl**adı**

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5 ve lisede 9. sınıflarda yüz yüze eğitim faaliyetlerini 2 Kasım'da başlatıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan, uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarda da duruma bakarak en kısa sürede gerekli adımları atacaklarını ifade etti.