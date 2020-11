7. Koğuştaki Mucize: Türkiye'nin Oscar aday adayı nasıl belirleniyor?

Sinema yazarı Güvenç Atsüren, Filmloverss sitesine yazdığı yazıda şunları kaleme almıştı:

"Bu gala özelinde yaşananları kısaca şöyle özetleyebiliriz: Semih Kaplanoğlu uzunca bir süredir tutunduğu iktidar yanlısı tutumla eleştiriliyor ve bu eleştirilere karşılık olarak iktidarca himaye altına alınıyor ve bizzat 'sarayın sinemacısı' ilan ediliyordu."

2017 yılındaki aday adayı film olan Ayla filmi için de benzer eleştiriler öne sürülmüştü. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bir köşe yazısında Ayla'nın izleyiciyle buluşmadan aday adayı olmasını eleştirmişti.

Aday adaylığı için temel kriter ne olmalı?

Tırpan'a göre aday adaylığında temel kriter yurtiçi ve yurtdışında ödül kazanmış, sanatsal yaratıcılığı olan bir filmin seçilmesi:

"Evet, yılın en iyi filminin Oscar'a gönderilmediği başka örnekler de görüyoruz, bunun en iyi örneği geçen yıl bariz bir şekilde öne çıkan Portrait of a Lady on Fire filmi yerine Fransızlar Les Miserables'i seçmişti. Ya da 2017'de herkesin beklentisinin aksine Güney Kore, Handmaiden yerine Age of Shadows adlı filmi Oscar'a göndermişti. Ama dikkatli bakacak olursa o yıl Fransa seçimi Proxima, Portrait of a Lady ve Les Miserables arasından yapmıştı ki bu üç filmde festivallerden bol ödül almış filmlerdir, keza Kore'nin Age of Shadows'u da öyleydi."