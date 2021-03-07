7 Mart 2021 Pazar (bugün) günlük burç yorumları! 7 Mart'ta burçları neler bekliyor?

Astroloji severler, gezegenlerin hareketlerinden yararlanılarak ortaya çıkartılan burç yorumlarını oldukça merak ediyor. 7 Mart 2021 Pazar günü için günlük burç yorumları fazlaca araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı, insanların hayatına nasıl etkiler bırakacağı ve olumlu olumsuz tüm etkiler sorgulanıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarında yaşanacak değişimleri sizler için derledik. İşte 7 Mart pazar günlük burç yorumları...
Bugün plan dışı harcamalar ve ödemelerle karşılaşabilirsiniz. Geleceğinize ve kariyerinize yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde ise duygusal hassasiyetler öfke kontrol sorunlarına yol açabilir.
Bugün güne hızlı başlayabilir, pek çok iş ve konuyu sonuca bağlayabilirsiniz. Gün boyunca akılcı davranmak isteyecek, ayaklarınızı yere sağlam basmaya çalışacaksınız. Kontrollülük ve objektif olmak size kazandıracak.
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Harcamalar, ödemeler ve krediler gündeminizde olabilir. Sağlıkla ilgili destekler alabilir ve bu yolla ödemeler yapabilirsiniz. Barış sağlama adına ilişkilerde adımlar atabilirsiniz.
Bugün ilişkilerde yeni bir düzen söz konusu olabilir. Bazı kişilerle mesafeleşebilir, bazılarıyla daha yakın olabilirsiniz. Sosyal ve hareketli bir gün geçiriyor olacaksınız. Karşınızdaki kişilerden destekler ve yardımlar görebilirsiniz.
Bugün çalışma hayatı ve sorumluluk ön planda olacak. İşinizi daha iyi yapmak, mesleğinizde daha iyisi olmak, işinizi ve şirketinizi iyileştirmek gibi hedefleriniz olabilir. Bu yolda daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Baş ağrılarına dikkat.
Bugün yüklerinizden ve size sıkıntı veren durumlardan özgürleşebilirsiniz. Sadece sevdiğiniz insanlara ve sevdiğiniz şeylere odaklanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla iletişimde gerilimi tetiklememek ve zıtlaşmamak daha faydalı olacaktır.
Bugün günün ilk yarısında kendi hedeflerinize ve kendi planlarınıza odaklanın. İnsanların tavırları ve enerjilerinden etkilenmeye açık olduğunuz bir gün. Bu sebeple negatif enerji yayan ortamlardan ve kişilerden uzak kalmaya çalışın.
Bugün günün ilk yarısından itibaren kendi planlarınızla ve kendi fikirlerinizle ilerlemek isteyebilirsiniz. Yönetici ve kontrolcü tarafınız daha baskın olacak. Israr ve inatçılık sergilemeniz ise şartları zorlaştırabilir.
Bugün harcamalar yapabilir, ödemelerle birlikte finansal kaygılar duyabilirsiniz. Kıtlık bilincinde kalmaktan kaçının. Takdir, destek ve onaya, anlaşılmaya olan ihtiyacınız artıyor.
Bugün ilişkilerinizde aşırı yakınlık ve kontrol çabası, haklılık mücadeleleri ilişkinizin yıpranmasına neden olabilir. Kendi merkezinizde kalmaya ve kendi hayatınızı sürdürmeye gayret edin. Ev halkı ile iletişimde kırıcı olmamaya dikkat. Ev içerisinde tadilatlar ve arızalar gündeme gelebilir.
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Evinizde sevdiklerinizle bir araya gelebilir, yaşam alanınızda düzenlemelere gidebilirsiniz. Beslenmede dağınıklık ve aşırılıklar olabilir.
Bugün günün ilk yarısında şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Beslenmede aşırılık ve abartılara dikkat etmelisiniz. Günün illerleyen saatlerinde ilişkilerin gerektirdiği fedakarlıkları sergilemeniz gerekebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum