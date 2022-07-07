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7 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 7 Temmuz 2022 Perşembe

07.07.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 7 Temmuz 2022 Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle megakent İstanbul'da birçok ilçe ve noktada kesinti olacak. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 7 Temmuz AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

7 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 7 Temmuz 2022 Perşembe

7 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama ile belli oldu. "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi internette araştırılmaya başlandı.7 Temmuz 2022 Perşembe AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

7 TEMMUZ PERŞEMBE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

7 Temmuz Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

7 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

7 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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