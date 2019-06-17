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7. Transplantasyon ve Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "5 canlı vericili karaciğer nakline aynı anda başlayıp akşam saatlerinde başarıyla bitirerek, dünya transplantasyon camiasına, insan kaynağımız ve fiziki kapasitemizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik" - Sempozyumda, Giessen Üniversitesinden Prof. Dr. Winfried Padberg ile Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Yaşar Bilgin'e fahri doktora unvanı verildi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "5 canlı vericili karaciğer nakline aynı anda başlayıp akşam saatlerinde başarıyla bitirerek, dünya transplantasyon camiasına, insan kaynağımız ve fiziki kapasitemizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik." dedi.

Malatya'da, İnönü ile Almanya'daki Giessen üniversitelerinin iş birliğiyle "7. Transplantasyon ve Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu" düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında, iki oturum şeklinde yapılacak etkinlikte Türk-Alman ilişkilerinin tartışılacağını söyledi.

Üniversiteleri bünyesinde 2002'de karaciğer nakli yapılmaya başladığını, 2011'de ise Karaciğer Nakli Enstitüsünün kurulduğunu anlatan Kızılay, şöyle konuştu:

"Bu yıl itibarıyla 2 bin 500'ün üzerinde karaciğer naklini, Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızın liderliğindeki büyük karaciğer nakli ekibimiz gerçekleştirdi. 12 Haziran'da 5 canlı vericili karaciğer nakline aynı anda başlayıp akşam saatlerinde başarıyla bitirerek, dünya transplantasyon camiasına, insan kaynağımız ve fiziki kapasitemizin ne kadar büyük ve geldiğimiz noktanın ne kadar önemli olduğunu gösterdik."

Sempozyumun bundan sonraki sürecinde hem tıp ve transplantasyon hem de sosyal bilimler alanında çalışmalar yapılacağını belirten Kızılay, toplantıların Türk ve Alman ilişkilerine katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin ise 10 yıl önce başlayan görüşmeler sonrası sempozyumun 7'ncisini gerçekleştirdiklerini ve kente gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Giessen Üniversitesinden Dr. Helmut Georg Muller de sempozyumun hem akademik anlamda hem de dostluk açısından önemli olduğunu söyledi.

Bilginin yanı sıra dostlukla çok yol katettiklerini anlatan Muller, "Temennimiz birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamamız, insanlığa hizmet vermemiz. Bir araya gelmemiz ve insanlığa faydalı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi Senatosunun oy birliğiyle aldığı kararla fahri doktora unvanı verilen Bilgin ile Giessen Üniversitesinden Prof. Dr. Winfried Padberg'e cübbe giydirdi.

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