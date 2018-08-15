"7. Uluslararası Klarnet Festivali" 8 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - "İstanbul nefes alıyor" sloganıyla hayata geçirilen "7. Uluslararası Klarnet Festivali", 8-17 Eylül'de gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Halkbank ana sponsorluğunda yapılacak etkinliğin sanat yönetmenliğini üstlenen klarnet virtüözü Serkan Çağrı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festivalin, yurt içinden ve yurt dışından önemli sanatçıları ağırlayacağını söyledi. Serkan Çağrı, yurt dışından gelen sanatçıların dünya çapında tanınan özel müzisyenlerden olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "15 Eylül'de Goran Bregoviç, 16 Eylül'de Buika, 17 Eylül'de Despina Vandi konserleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yapılacak. Cem Karaca Ustaya Saygı Konseri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. İsmail Lumanovski, Dzambo Agusev Orkestra ve Suzan Kardeş'in konseri, 13 Eylül'de CRR'de olacak. Konser salonu dışındaki etkinlikler ise meydanlarda, tramvaylarda, şehrin en görünür noktalarında gerçekleşecek. Mesela Maçka Parkı'nda Grup 27 ve genç arkadaşlarımız sahne alacak. Kadıköy ve Beşiktaş iskelesinde, yine genç müzisyen kardeşlerimiz yer alacak."

İstanbul'un 10 gün boyunca nefes alacağını dile getiren Çağrı, "14 Eylül'de de klarnet sevenleri ve klarnetçileri bekleyen çok özel bir etkinlik olan 'klarnet yarışması' var. Ülke çapında ve yurt dışından gelen klarnetçilerin nefes nefese mücadele ettiği ödüllü bir yarışma olacak. O gün yine Türk müziğine özel bir klarnet dinletisi de olacak. Caddebostan'da nefes terapi etkinliği olacak. Sporun yanı sıra genç müzisyenlerin konserleri olacak." diye konuştu. - "Olumsuzlukları yeni umutlarla yenmeye çalışıyoruz" Çağrı, her yıl festivali geliştirip yeni etkinlikler eklediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dileğimiz, müzik aracılığıyla, birçok insan arasında iletişim kurmak. Aynı dilde buluşmak mümkün olmuyor ama müziğin dilinde buluşmak çok kolay ve rahat oluyor. Bunu yaparken tek başımıza yapmıyoruz. Bunu, birçok dostumuzun el atmasıyla, destek vermesiyle gerçekleştiriyoruz. Festival yapmak çok kolay bir iş değil. Özellikle de 10 gün boyunca süren bir festivali kusursuzca yerine getirmek zor. Bizim amacımız, yaşadığımız şehre, ülkeye diğer ülkelerde yaşayan dostlarımızı davet etmek, onların güzel müzikleriyle kendi müziğimizi buluşturmak. Dünyanın kurtuluşu, bence sanatla olacak ama sanat maalesef istediğimiz, aradığımız noktaya hala varamadı. Çok zengin olmasına rağmen sanatın dilini çok az kullanabilen ülkelerden biriyiz. Sanatın dilini çok etkin bir şekilde kullanabiliyor olsak aslında sözlerden çok daha etkili kendimizi anlatabilen bir ülke olarak uluslararası arenada yerimizi alacağız."

Umutlu olduklarını ve çok çalışıp çok emek verdiklerini aktaran Çağrı, "Yaşadığımız bu cennet ülkenin her türlü dokusunu ve güzelliğini, nefesimiz ve sesimizle anlatmaya çalışıyoruz. Bazen yaşadığımız olumsuzluklar, elbette sanatçı olduğumuz için bir kat daha duygularımızı incitiyor olsa da olumsuzlukları yeni umutlarla yenmeye çalışıyoruz." dedi. - Cem Karaca Ustaya Saygı Konseri 12 Eylül'de Rock müzik sanatçısı ve besteci Cem Karaca anısına düzenlenecek "Ustaya Saygı" konseri için Çağrı'ya teşekkür eden Karaca'nın eşi İlkim Karaca, "Cem Karaca büyük bir ozan. Kendisinin deyimiyle Türkiyeli rock ozanı. Çok değerli sanatçı arkadaşlarla onun şarkılarının seslendirilmesi tarihe tanıklık etmek. Elbette insanlar doğar, büyür ve gider ama sanatçılar sanatçı doğar ve hiçbir zaman gitmez. Buna inanıyorum. Bizler olmasak da bu kayıtlar olmasa da yine Cem Karaca şarkıları başka sanatçılar tarafından alınacak. Birçok kişi şarkılarını söyleyecek. İyi ki varsınız. İyi ki Cem Karaca'yı hatırladınız." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Yonca Lodi de klarnet festivalinin her anlamda nefes aldıran bir etkinlik olduğunu belirterek, "Hele ki döviz kurlarından başka hiçbir şey konuşmadığımız bir dönemde, müziği insanların ayağına götürebiliyor olmak, gönülden bu işi yapabiliyor olmak, bize kimliklerimizi hatırlatıyor bir kez daha. Bence klarnet festivali bu sene daha da önemli. Birbirimize sarılmamız, birbirimizden güç almamız gereken böyle bir ortamda, klarnet festivalinin önemi ortaya çıkacak. İnsanlar müziğe sarılacak, müzik sayesinde nefes alacak. Cem Karaca gibi büyük bir ustayı da bu festival vesilesiyle anıyor olmak müthiş bir şey." Opera sanatçısı Hakan Aysev ise festivalin en başından itibaren içinde olduğunu belirterek, "Çok güzel günler geçirdik beraber. Gerçekten bazı şeylerin kötü gittiği bu dönemde, herkesin 'festival olabilecek mi?' derken, hep bir kat üste katarak, değerlerini daha yukarı koyarak, daha iyi bir yıl yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu. Ustaya Saygı konserinde sahne alacağı için heyecanlı olduğunu aktaran Aysev, şunları söyledi:

"Cem Karaca çok büyük bir usta. Bence bu topraklarda yetişen en önemli 3-4 erkek vokalden biri. Beni hep çok heyecanlandırmıştır. Bir opera sanatçısı olarak da daha popüler şarkıları söylememde, teknik olarak çok yardımcı olmuştur. Birçok şarkıyı ondan dinlemişimdir. Teatral ve opera tarzı şarkı söylerdi. Çok iyi bir baritondu bence. Çok feyz almışımdır kendisinden. Serkan Çağrı bu festivali çok daha uzun yıllar yapacak diye düşünüyorum." Şarkıcı Aydilge ise Cem Karaca gibi büyük bir ozanın şarkılarını seslendirmekten gurur duyduğunu söyleyerek, "Heyecanlanıyorum. En çok 'Islak Islak'ı seslendirmeyi seviyorum. Eşimin gözlerine baka baka söylediğim bir şarkı. Benim için çok özel. Cem Karaca Türkiye'ye geldiğinde küçüktüm. Uzun bir ayrılıktan sonra ilk kez gelmişti. O kadar çok ağlamıştım ki konserinde. O da hasretliydi. Her zaman müziğin özgürlüğü devam etsin. Onu çok seviyorum. İnşallah bizi duyuyordur." - Despina Vandi konserinde Serkan Çağrı sürprizi İsmail Lumanovski ve Dzambo Agusev Orkestrası'yla 13 Eylül'de aynı sahneyi paylaşacak olan Suzan Kardeş de klarnet festivaline katılmayı en başından beri çok istediğine işaret ederek, "Ben hep hayallerimin peşinden koşarım. Düşünsenize küçük bir çocuk klarnet çalıyor ve diyor ki bir gün festival yapacağım. Onu gerçekleştiriyor ve bir taneyle kalmıyor. (Serkan) Ömrü boyunca devam etsin inşallah." dedi.