7 yaşındaki İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu tamamlandı

‘KARDEŞİ SORUYOR ‘ÖLDÜ’ DİYEMİYORUZ’

Kızının öğretmen olma hayali olduğunu söyleyen Nazlı Tirsi, “Hayali vardı anaokulu öğretmenini çok seviyordu onun gibi öğretmen olmak istiyordu hatta İstanbul'da okuduğu için anne gidelim arkadaşlarımı çok özledim diyordu. Selçuk kardeşini soruyor, Tura İkranur'un yanında olduğu için biliyor ama o da konuşamadığı için gördüğünü söyleyemiyor. Selçuk sorduğunda ‘öldü’ diyemiyoruz ‘uyuyor’ diyoruz. ‘Ne zaman uyanacak, ne zaman gelecek’ diye soruyor. En küçük kız kardeşini çok severdi o bile resimlerini öpüyor. Devletimizden yardım istiyorum bir an önce bulunsun, sesimiz duyulsun bu tür katilleri de idam etsinler yaşatmasınlar” diye konuştu.

‘BU BİR CİNAYETTİR KENDİ GİTSEYDİ BULURDUK’

Kıyafet ve eşyalarına sarılarak torunun hasretini gidermeye çalışan babaanne Nihal Tirsi de, olayın aydınlatılmasını istediklerini ifade etti. Her gün torunun kabrini ziyaret ederek gözyaşı döken babaanne Tirsi, “Çocuğumuzun katilinin bulunmasını istiyorum başka hiç bir şey istemiyorum. Allah devletimizden razı olsun, her zaman yanımızda oldu. Çocuğumun katilini bulsak başka bir şey de istemem. Çocuğum geri gelmeyecek ama az da olsa içim soğuyacak. Niye olduğunu neden olduğunu düşmanımın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Böyle her an tehlikedeyim geride kalan çocukları da tek bırakamıyorum. İstanbul'daki rapor geldi mi her şey ortaya çıkacak. Bu bir cinayettir kendi gitseydi bulurduk” şeklinde konuştu.