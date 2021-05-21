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  4. 70 yaşında nüfus cüzdanına kavuştu, ilk işi resmi nikah kıymak oldu

70 yaşında nüfus cüzdanına kavuştu, ilk işi resmi nikah kıymak oldu

21.05.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde nüfus müdürlüğüne kaydedilmediği için 70 yıldır kimliksiz yaşayan Vesile Taştan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun girişimiyle nüfus cüzdanına kavuştu.

70 yaşında nüfus cüzdanına kavuştu, ilk işi resmi nikah kıymak oldu

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Vesile Taştan, anne ve babası tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilmediği için 70 yıldır nüfus cüzdanı olmadan hayatını sürdürüyor. Kıbrıs Gazisi Abdurrahman Yıldırım ile imam nikahlı evlenen Taştan, nüfus cüzdanına kavuşmak için Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan yardım istedi. Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla başlatılan çalışmalarda DNA testi yapılan ardından da mahkeme süreci başlatılan Taştan, 70 yaşında nüfus cüzdanına kavuştu.

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Nüfus cüzdanı sahibi olduktan sonra Taştan'ın 52 yıllık imam nikahlı eşi ile resmi nikah kıyılmasını istemesi üzerine çift için nikah töreni düzenlendi. Belediyenin nikah salonunda düzenlenen törende çiftin şahidi olan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Vesile ablamızın Nüfus Genel Müdürlüğünden bildiğimiz üzere saklı nüfus olayı vardı. Önce Nüfus Genel Müdürlüğü ile görüştük. Vesile ablamızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının temini sağladık. Sonra resmi nikah istediler. Ben de mutlulukla karşıladım. Çiftimizin nikah şahitliğini yaptık, ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

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Evlilik cüzdanını AK Parti Van Milletvekili Abdullah Arvas'tan alan Taştan ise "Daha önce kimlik kartım olmadığı için hastaneye bile gidemiyordum. Artık kimlik kartım var ve here yere gidebileceğim. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Eşi Yıldırım da uzun bir uğraşın ardından kimlik kartına kavuşan eşiyle resmi nikah yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

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AA

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