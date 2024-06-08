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70 yaşında YKS'ye girdi! Torunlarına moral olmak istedi ama kazanırsa o fakültede okuyacak

08.06.2024 17:48
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 70 yaşındaki Necmettin Özkan, YKS’de ter döktü. Torunlarına moral olmak için sınava girdiğini söyleyen Özkan, kazanırsa veterinerlik fakültesinde eğitim görmek istediğini belirtti.

70 yaşında YKS'ye girdi! Torunlarına moral olmak istedi ama kazanırsa o fakültede okuyacak

Necmettin Özkan, YKS sınavına Bursa’nın İnegöl ilçesi Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi’nde girdi. Sınav çıkışında açıklama yapan Özkan, "Benim torunlar lise mezunu. Bu sene sınava girecekler. Ben de kendimi bir yoklayayım istedim. İnşallah güzel şeyler olur. Sınav soruları bize göre değil. Bizim zamanımızdaki sorular gibi değil. Ama yine de yaptık bir şeyler. Torunları teşvik etmek amacıyla girdim. Hatta torun benden fazla puan alırsan ne olacak diye sordu. Dedim sakin ol, moralini bozma. Biz iyi talebelerdik zamanında. İnşallah güzel bir şey olur.

"SINAVI KAZANIRSAM KASAP OLDUĞUM İÇİN VETERİNERLİK BÖLÜMÜNÜ SEÇERİZ"

Gaye okumak değil de, kendimizi bir deneme. Çocuklara güzel bir örnek olmak. Gençken üniversite sınavına girmiştim. Bu ikinci sınavım. O zamanlar sağ-sol olayları vardı. Diyarbakır Eğitim Enstitüsüne kayıt yaptırmıştım. 15 gün sonra geri geldik. Başladık kasaplığa. Serüven de öyle bitti. Baktık ki yaş oldu 70 ama iş bitmemiş. Torunum 4-5 aydır sokağa çıkmadan sınava çalıştı. İnşallah başarılı olur. Sınavı kazanırsam kasap olduğum için veterinerlik bölümünü seçeriz.

Öğrenciler kendilerine güzel bir çalışma stili yapsınlar. Yani okumaktan korkmasınlar. Ben kasap olduğum için şunu söylemek istiyorum; biz çoban bulamıyoruz. Yarın öbür gün üniversite mezunları çoban olacaklar. Hepsi değil de, bir kısmı. Herkes okuduğu zaman illa devletten bir iş bulurum gayesine kapılmasın. Eğitim önemli. Kendilerini iyi yetiştirsinler" dedi.

"BİZİM İÇİN DE ÇOK HOŞ BİR SÜRPRİZ OLDU"

Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi müdürü Cavit Yakşi ise, "Velilerimizin de biraz empati yapması lazım. Çocukların işleri çok kolay değil. Çalışmaları gerekiyor. İyi hazırlık yapmaları gerekiyor. İyi bir üniversite, iyi bir eğitim çok önemli insan hayatında. Onların belki bu sınav heyecanını velilerimizde girerek görebilmeli. Necmettin abimiz mahallemizin gülü. Bizim için de çok hoş bir sürpriz oldu" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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