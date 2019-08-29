"700 bin liraya takım elbise alındı iddiası hayal ürünü bir söylemdir"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bazı basın yayın organlarında, "Van Kayyumu 700 bin liraya takım elbise almış" başlıklı yazıda yer verilen iddianın hiçbir dayanağı bulunmadığını, belediye bütçesinden böyle bir alımın kesinlikle yapılmadığını, bu iddianın açık bir iftira olduğunu bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, Temmuz 2017-Kasım 2018 döneminde yürüttüğü Van Valiliği görevinin yanında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlendiğini anımsattı.

Van Valiliğinin geçen aylarda kamuoyuyla paylaştığı üzere, Van Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 121 milyon 417 bin 382 lira borçla devir alındığını, 31 Mart seçimlerinin ardından da 1 milyar 98 milyon lira borç ile yeni belediye yönetimine devredildiğini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bunların yanında, kayyum yönetiminde yapılan 712 milyon 300 bin liralık yatırım ise israfın değil, devletin imkanlarıyla vatandaşlarımıza hizmet üretildiğinin açık göstergesidir.

Yazıda yer verilen '700 bin liraya takım elbise alındı' iddiası ise hiçbir dayanağı olmayan, hayal ürünü bir söylemdir. Belediye bütçesinden böyle bir alım kesinlikle yapılmamış olup bu iddia açık bir iftiradır."