KADIN

700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Fatma Ertaş, 2009 yılında aldığı 700 liralık mikrokredi ile bir dikiş makinesi alarak kendi işinin patronu oldu. Küçük atölyesinde çeyizlik, çocuk yatak takımları ve nevresimler diken Ertaş, kısa sürede gösterdiği başarı ile yurt dışından sipariş almaya başladı. Girişimci kadının hedefi 15 makineli bir atölye açarak işsiz kadınlara umut olmak.

Kızıltepeli 2 çocuk annesi Fatma Ertaş aile ekonomisine katkı sunmak için 10 yıl önce mikrokrediden 700 lira kredi aldı. Yaklaşık 5 yıl kendi evinde çalışan 35 yaşındaki Ertaş, zamanla kendi iş yerini açarak işini büyüttü.

Başarı hikayesini anlatan Ertaş, "İlkin 700 lira bir sermayeyle başladım. Başta eşim buna karşıydı. Bir güvensizlik vardı, yapamazsın diye 700 lira ile bir makine alıp 5 yıla yakın evimde dikiş diktim. 5 yılın sonunda bu kredimiz artıkça makinelerim de arttı ve iş yerimi kurabildim” dedi.

YURT DIŞINA AÇILIYORUZ

Gelin çeyizi, nevresim, namazlık ve çocuk yatak takımlarını 4 makineyle 20 metrekarelik atölyesinde diken Ertaş, zamanla yurt dışına da açılmaya başladı. Ertaş, "Mikrokredi sayesinde şu an 4 makinem var. Bebek ve gelin çeyizi üzerine çalışıyorum. Yatak örtüleri, yastık kılıfları, bebek pikeleri, ev tekstili, namazlıklar bu tür şeylerle uğraşıyorum. Yurt dışına açılmaya başladım. Mardin, Midyat, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman’a kadar ürünlerimizi sergileyebiliyoruz. Yurt dışına da açılıyoruz yavaş yavaş. İngiltere, İsveç ve Kıbrıs’a kadar ürünlerimi yolladım. Bu gurur verici, mutluluk verici" diye konuştu.

KADIN İSTERSE YAPAR

Hedefinin atölyesini biraz daha büyüterek başka kadınlara umut olmak olduğunu vurgulayan Ertaş, "En güzeli de sosyalleşiyoruz. Şu an eşim benimle gurur duyuyor. Hedefim 10-15 makinelik bir atölye, evde oturan, okuyamayan genç kızlarımızın çalışıp kendi ailelerine ve kendilerine katkı sağlamak. Kadın isterse yapar" şeklinde konuştu.

700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına gönderiyor

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