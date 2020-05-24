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700 yıllık çöpçatanlık geleneği koronavirüs sebebiyle yapılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2020 13:20 | Son Güncelleme

Bursa’nın Sorgun köyünde, yaklaşık 700 yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarında gençlerin çıktıkları tepede tanışıp evlendiği gelenek, koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram yapılamadı.

Keles ilçesine bağlı 700 yıllık tarihi Sorgun köyünde, Ramazan ve Kurban bayramlarında düzenlenen şenlikte, köyün bekar gençleri, tepeye çıkarak, birbirleriyle tanışma imkanı buluyor. Yaklaşık 700 yıldır süren gelenek sayesinde, birbirlerini beğenen çiftler, evlilik kararı alıyor. Çift, köy meydanında yapılan düğün ile dünya evine giriyor. Gençlerin unutmadığı gelenek bu Ramazan Bayramı'nda koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı.

'GENÇLER BU TEPEDE EĞLENİR'

Sorgun Köyü Muhtarı Necati Ekşi, “Bulunduğumuz yerin adı Belen Dedesi. Burada her yıl Hıdırellez'de ‘Köy Hayrı’ adı altında şenlik yapılmakta. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda ise 2-3 gün gençler bu tepede eğlenir. Erkekler ayrı kızlar ayrı oynarlar. Kendi aralarında özel oyunları var. Onları oynarlar. Bu yıl koronavirüs sebebiyle iptal edildi” dedi.

'KIZLAR BU TEPEYE GELİR, ERKEKLER KARŞIDAN BAKAR'

Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş da “Her mayıs ayının ilk haftası burada Hıdırellez şenlikleri olurdu. Bu atalarımızdan gelen bir gelenek. Şu an ekin zamanıdır. Geçen seneki ekilen tahıl ürünleri toplandıktan sonra burada bir aş yaparlardı ve aynı anda yenip dualar edilirdi. Seneye daha bereketli olması için dualar edilirdi. Bayramlarda ise kızlarımız bu tepeye gelir, erkeklerde karşıdan bakardı. Bizler tarihimize, kültürümüze çok önem veren bir köyüz” diye konuştu.

'700 YILLIK GELENEĞİMİZİ YAPAMADIK'

Gençlerin bayramlarda köydeki tepelik alana geldiklerini söyleyen Ulutaş, “Bu yıl koronavirüs sebebiyle şenliğimizi gerçekleştiremedik. 700 yıllık geleneğimizi bu yıl yapamadık. Bu haftaya tarih koymuştuk ama nasip olmadı. İnşallah bir an önce bu virüsten kurtuluruz. Seneye el birliğiyle şenliklerimizi gerçekleştiririz” dedi.

DHA

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