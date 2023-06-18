74 yaşında giydiklerini eleştirenlere tüm klişeleri yıkarak cevap verdi! "Biz görünmez değiliz"

74 yaşındaki Colleen Heidemann, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda tarzıyla dikkat çekiyor. Heidemann, cesur kıyafet seçimleriyle takipçileri tarafından ilgiyle takip edilse de zaman zaman eleştirili yorumların hedefi olabiliyor. Modellik kariyerine neredeyse 70 yaşında başlayan eski uçuş görevlisi, fitness ve güzellik videoları paylaşıyor.

Colleen, kısa eteklerden yırtık kot pantolonlara, çok yüksek topuklu ayakkabılara ve mayolara kadar her kadının trendlere ayak uydurabileceğini ve bunu yaparken de göz alıcı görünebileceğini dünyaya kanıtlıyor.

Birçok kadın için güçlü bir ilham kaynağı olan Colleen'in kendisini destekleyen ve kendine güveni ve duruşuyla ilgili övgüler yağdıran çok sayıda hayranı var. Örneğin bir hayran, "Bana ilham veriyorsun! Haziran'da 60 olacağım ve "yaşıma uygun giyinmeyi" reddediyorum [...]'' dedi.

"KENDİNİ İYİ HİSSETTİREN ŞEYİ GİY"

Ancak Colleen, giydiği şeyler nedeniyle de eleştirildiğini açıkladı ve bu olumsuz yorumlara, bir dizi mayo modelliği yaparken büyüleyici göründüğü bir video aracılığıyla değindi. Bahsettiği videoda '''Bu mayo yaşa uygun değil'' diyorlar.'' diye ekledi. ''Kendini iyi hissettiren şeyi giy derim! Herkesin bir mayo vücudu vardır.''

"BİZ GÜÇLÜYÜZ"

Kısa bir elbise ve diz üstü çizmeleri kendinden emin bir şekilde yürüdüğü başka bir viral videoda, "Seni tanımlamalarına izin verme. Biz güçlüyüz. Biz görünmez değiliz. Yaşımı nasıl istersem öyle giydiririm.'' dedi.





