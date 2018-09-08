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75. Venedik Film Festivali'nin Jüri Özel Ödülü "Anons"a verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 21:22 | Son Güncelleme

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un yeni filmi, Venedik Film Festivali'nde "En İyi Akdeniz Filmi" ödülünden sonra ikinci ödülünü de aldı

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un yeni filmi "Anons", 75. Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Festivalin Orizzonti bölümünde verilen ödül, kapanış töreni sırasında Coşkun'a takdim edildi.

Yapım, önceki gün de İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi tarafından verilen, "En İyi Akdeniz Filmi" ödülünü almıştı.

Coşkun'un, Ercan Kesal ile senaryosunu da kaleme aldığı filmin dünya prömiyeri de festivalde gerçekleştirildi.

1960'lı yıllarda ordudan tasfiye edilmiş 4 eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatan film, festivalin uluslararası yarışma bölümü olan Orizzonti'de de yarışıyor.

"Uzak İhtimal" ile "Yozgat Blues" filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun'un üçüncü uzun metraj filmi olan “Anons”un başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün ve Bulgar Film Merkezi'nin destekleriyle hayata geçirilen filmin yapımcılığını Halil Kardaş ve Tarık Tufan, ortak yapımcılığını ise Borislav Chouchkov, Viktor Chouchkov ve Georgi Abrashev üstlendi.

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