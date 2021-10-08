8 Ekim günlük burç yorumları! İlişkilerinizde yeni bir sayfaya doğru giden bir sürecin ilk adımları içindesiniz

Gün içinde kaza, aksilik gibi durumlara dikkat etmeli; iletişim krizlerine karşı temkinli olmalısınız. Uyku ve beslenme kaliteniz, gün içindeki enerjinizi ve düşüncelerinizi etkileyebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde planlarınızı değiştiren durumlarla karşılaşacaksınız. Finansal konularda ani kararlar almaktan kaçınmanız gerekecek. Güven ihtiyacı özellikle ilişkilerde ön planda olabilir. Yüzleşmeler yaşanabilir.

BOĞA

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizden yana beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir. Karmik ve kadersel deneyimlerle karşılaşmaya açıksınız. Birlikteliklerde tutkular ve arzular ön planda olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde aksilik, aksaklık ve son dakika gelişmeleri karşınıza gelebilir. Aniden karar alabilir, duygularınızın peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Kadersel bir tanışma yaşayabilir, ilişkilerinizde karmik deneyimler içerisinde olabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde sezgileriniz güçlenirken olayların iç yüzünü görebilir, insanların arka planını tahmin edebilirsiniz. Aşk hayatınızda güçlü arzular veya heyecanlar, ani duygu değişiklikleri ortaya çıkabilir. Çocuklarınız daha bireysel veya inatçı olabilir.

BAŞAK

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde ve karşınızdaki insanlarla açık konuşmalar yapacak ve karşınızdakilerden de açık ve dürüst, cesur tavırlar göreceksiniz. Konuşmalar hiç beklemediğiniz yerlere varabilir. Geçmişteki kişilerden haberler alınabilir.

TERAZİ

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde kararsızlıklarınız ve ikilemleriniz artabilir. Sabırsızlık, acelecilik hatalı düşüncelere sizi itebilir. Sakin ve gözlemci olmalısınız. İlişkilerinizde yeni hevesler ortaya çıkabilir.

ASLAN

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde gerilime ve agresyona dikkat. Elinizde olmadan değişen ve gelişen durumlar sizi rahatsız edebilir. Aile ilişkilerinde aşırı yakınlık gerilimleri ortaya çıkarabilir. Aşk ilişkilerinizde yepyeni heyecanlarla yeni bir sayfa açabilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde karşınızdaki insanlardan beklenmedik tavırlar, sürpriz adımlar, sürpriz tavır değişiklikleri görebilirsiniz. Bugünlerde bir satın alım veya harcama planı içerisine girebilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Uyku ve beslenme kaliteniz, gün içindeki enerjinizi ve düşüncelerinizi etkileyebilir. Venüs artık sizin burcunuzda, ilişkilerde ilgiyi üzerinize toplama, isteklerinizi kendinize çekme zamanı.

OĞLAK

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde organizasyonlar ve planlarda son dakika değişiklikler olabilir. Sosyal çevrenizle bir arada olabilir, rutinin dışına çıkmaktan keyif alabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde aşırı fedakarlıklara gitmekten kaçının.

KOVA

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde duygu ve düşünceleriniz daha net ve keskin olacaktır. Kendi doğrularınız ve değerleriniz önemli hale gelecek. Bu da iş ve özel hayatınızda bildiğinizi okumayı getirebilir.

BALIK

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde kaza, aksilik gibi durumlara dikkat etmeli; iletişim krizlerine karşı temkinli olmalısınız. Düşünerek konuşma zamanı. Sonrasında pişman olacağınız sözler sarf etmeyin. Yolculuklar gündeme gelebilir.

