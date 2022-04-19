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8 gündür kayıptı! 21 yaşındaki Fırat Çiftsüren'in cesedi ırmakta bulundu

19.04.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 gün önce evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan öğrenci Fırat Çiftsüren'in (21) cansız bedeni ırmakta bulundu. Fırat'ın ailesinin onu aramak için Ankara'dan geldiği öğrenildi.

8 gündür kayıptı! 21 yaşındaki Fırat Çiftsüren'in cesedi ırmakta bulundu

Manavgat Irmağı'nda saat 13.30 sıralarında bir erkeğe ait cesedi görenler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbar bulundu. Ekipler cesedi botla ırmaktaki iskeleye çıkardı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sırasında ceset bulunduğunu duyup dere kenarına gelen Hakan Kartal, kıyafet, kulaktaki küpe deliği ve boyundaki kolyeden cesedin 8 gündür kayıp olan ev arkadaş Fırat Çiftsüren'e ait olduğunu tespit etti.

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Çiftsüren'in Manavgat Meslek Yüksekokulu öğrencisi ve bir kafede part time çalıştığı öğrenildi. Çiftsüren'in 8 gün önce evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını belirten Kartal, arkadaşının sakin kişiliğe sahip olduğunu belirtti. Kartal, Çiftsüren'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oturan anne ve babasının da ilçeye Çiftsüren'i aramaya geldiğini söyledi.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen anne ve baba da Çiftsüren'in cansız bedenine bakmak istedi. Jandarmanın izniyle cesedi gören anne uzun süre ağladı. Çiftsüren'in cenazesi, savcının incelemesi sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Fırat Çiftsüren'in kaybolmadan 1 gün önce sosyal medya hesabında 'Hepsi manyak bunların', 'Yüzme bilmeyen Ankaralı', 'Günaymadı', hesabının ana sayfasında ise 'Tutunacak bir dalımız kalmadı, tutunamıyoruz' yazısı paylaştığı görüldü.

DHA

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antalya
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