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8 katlı binada yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 22:23 | Son Güncelleme

KARAMAN'da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

8 katlı binada yangın paniği

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Site sakinleri panikle dışarıya çıkarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, bugün saat 20.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Ereğli Caddesi'nde 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın bodrum katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede 8 katlı binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis binada bulunanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri bodrum camlarını kırarak yangına müdahale etti. Alevler, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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