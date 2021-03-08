8 Mart 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

8 MART OĞLAK BURCU YORUMU Bugün araştırmalar, planlamalar ve düzenlemelerle ilgilenebilirsiniz. Planlarınız doğrultusunda iş ve özel hayatınızda teklifler götürebilirsiniz. Seyahatler ve kurslar gündemde olabilir.

8 MART BALIK BURCU YORUMU Bugün sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, eski dostlarınızla görüşebilirsiniz. Sosyal medya kanallı işlerde başarı sağlayabilir, çevreniz tarafından destek görebilirsiniz.

8 Mart’ta balık burcu, işlerinde başarı elde edecekken, kova burcundakilerin de yolculuk planlaması içerisinde olacağı belirtiliyor. Oğlak iş ve özel hayatıyla ilgili teklifler içerisinde yer alacakken, yay burcundakilerin aile üyeleriyle ilişkileri ön planda oluyor. Akreplerin ise 8 Mart Pazartesi günü iletişim trafiği arttıyor. İşte terazi, başak, aslan, yengeç, ikizler, boğa, koç burcunun yorumları…

8 MART YAY BURCU YORUMU



Bugün finansal konularda geleceği düşünerek, uzun vadeli planlamalar yaparak hareket etme zamanı. Aile üyeleriyle ve ebeveynlerle ilişkileriniz ön planda olabilir. Ev ziyaretleri yapabilirsiniz.

8 MART AKREP BURCU YORUMU



Bugün iletişim trafiğiniz artabilir. İş ve özel hayatınızda pek çok görüşme yapabilirsiniz. İş başvurularınız yanıtlanabilir, çalışanlarınızın görevleriyle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz.

8 MART TERAZİ BURCU YORUMU



Bugün ilişkilerde yapıcı davranmanız, çözüm odaklı olmanız uzlaşma ve barışmaları sağlayabilir. İş ilişkilerinde düzenlemeler yapabilir, yatırım ve birikimlerle ilgilenebilirsiniz.

8 MART BAŞAK BURCU YORUMU



Bugün sevdiklerinizle bir araya gelebilir, sosyal ve dışa dönük bir gün geçirebilirsiniz. İlişkilerde akıl ve duygunun ortak kararları ile hareket edebilirsiniz. Çocuklarınızı koruma ve yönetme eğilimiz artabilir.

8 MART ASLAN BURCU YORUMU



Bugün yardımsever yanınızla öne çıkabilirsiniz. Sağlıkla ilgili ufak destekler alabilir, finansal konularda düzenlemeler yapabilirsiniz. İş hayatında ve özel yaşamınızda size düşen sorumlulukları yerine getirme zamanı.