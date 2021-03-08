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8 Mart 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

Seo Editör-8 Seo Editör-8 08.03.2021 06:58 | Son Güncelleme:
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8 Mart 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

İkizler, Yengeç, Koç, Boğa, Terazi, Akrep, Aslan, Başak, Kova, Yay, Oğlak ve Balık burcunu 8 Mart 2021 Pazartesi gününü önemli konular bekliyor. Astrolog Merve Rençber, aşktan, yolculuğa, eğitimden yurtdışı bağlantılarına kadar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumlarını paylaştı…

8 Mart’ta balık burcu, işlerinde başarı elde edecekken, kova burcundakilerin de yolculuk planlaması içerisinde olacağı belirtiliyor. Oğlak iş ve özel hayatıyla ilgili teklifler içerisinde yer alacakken, yay burcundakilerin aile üyeleriyle ilişkileri ön planda oluyor. Akreplerin ise 8 Mart Pazartesi günü iletişim trafiği arttıyor. İşte terazi, başak, aslan, yengeç, ikizler, boğa, koç burcunun yorumları…

8 MART BALIK BURCU YORUMU

Bugün sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, eski dostlarınızla görüşebilirsiniz. Sosyal medya kanallı işlerde başarı sağlayabilir, çevreniz tarafından destek görebilirsiniz.

8 MART KOVA BURCU YORUMU

Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, harcamalar yapabilir, maddi yardımlarda bulunabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı iş ve eğitim konuları gündeminizde olabilir. Yolculuk planlamaları yapabilirsiniz.

8 MART OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün araştırmalar, planlamalar ve düzenlemelerle ilgilenebilirsiniz. Planlarınız doğrultusunda iş ve özel hayatınızda teklifler götürebilirsiniz. Seyahatler ve kurslar gündemde olabilir.

8 MART YAY BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda geleceği düşünerek, uzun vadeli planlamalar yaparak hareket etme zamanı. Aile üyeleriyle ve ebeveynlerle ilişkileriniz ön planda olabilir. Ev ziyaretleri yapabilirsiniz.

8 Mart 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

8 MART AKREP BURCU YORUMU

Bugün iletişim trafiğiniz artabilir. İş ve özel hayatınızda pek çok görüşme yapabilirsiniz. İş başvurularınız yanıtlanabilir, çalışanlarınızın görevleriyle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz.

8 MART TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerde yapıcı davranmanız, çözüm odaklı olmanız uzlaşma ve barışmaları sağlayabilir. İş ilişkilerinde düzenlemeler yapabilir, yatırım ve birikimlerle ilgilenebilirsiniz.

8 MART BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün sevdiklerinizle bir araya gelebilir, sosyal ve dışa dönük bir gün geçirebilirsiniz. İlişkilerde akıl ve duygunun ortak kararları ile hareket edebilirsiniz. Çocuklarınızı koruma ve yönetme eğilimiz artabilir.

8 MART ASLAN BURCU YORUMU

Bugün yardımsever yanınızla öne çıkabilirsiniz. Sağlıkla ilgili ufak destekler alabilir, finansal konularda düzenlemeler yapabilirsiniz. İş hayatında ve özel yaşamınızda size düşen sorumlulukları yerine getirme zamanı.

8 MART YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızda insanlardan ve çevrenizden destek ve fayda görebilirsiniz. Duygusal teklifler alabilir, daha flörtöz olabilirsiniz. Süregelen ilişkilerde evliliğe dair konuşmalar yapılabilir.

8 MART İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün harcamalar, krediler ve borçlanmalarla ilgili düzenlemeler gündeminizde olabilir. Başvurularınızda sonuçlanmalar ve netleşmeler sağlanabilir. Miras, nafaka, tazminat gibi finansal bağlantılı yasal süreçleriniz netleşebilir.

8 MART BOĞA BURCU YORUMU

Bugün geleceğe yönelik planlar yapabilir, eğitim ve seyahat konularında ileriye yönelik düzenlemeler yapabilirsiniz. İş ve özel hayatınızda insanlardan fikir ve yardım almaya açık olmalısınız.

8 MART KOÇ BURCU YORUMU

Bugün gizli konular, arka plan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Arkanızdan dönen durumları öğrenebilirsiniz. Yasal süreçlerinizde ilerlemeler olabilir. İlahi adaletle karşılaşabilirsiniz.


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