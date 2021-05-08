8 Mayıs günlük burç yorumları | 8 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

8 Mayıs Cumartesi günü, ay Koç burcunda olacak. Bugün daha atak ve girişimci olarabiliriz. Tartışmacı olmamakta fayda var. Boğa burcu bugün düzensiz bir uykuyla güne başlarken, Başak burcunun hayatında düzen değişikliği gündeme gelebilir. Yengeç burcu ise bugün ebeveynleriyle ilişkilerini güçlendirebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün kişisel gelişim konularıyla ilgilenebilir, beden sağlığıyla ilgili ufak hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Sağlıklı ve yeterli beslenmeye özen gösterin.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde motivasyonunuz daha dalgalı veya düşük olabilir. İlerleyen saatlerle akılcı düşünerek ilerleyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün duygularınız ve ilişkinizdeki dengeler daha sık değişebilir. Aşk ilişkilerinde ve çocuklarınızla iletişimde hassasiyet ve alınganlık kısa süreli oluşabilir. Akşam saatlerinde keyifli enerjiler hakim olabilir.