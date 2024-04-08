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    4. 8 Nisan Güneş tutulmasının şanslı burçları açıklandı! Etkileri 4 yıl devam edecek

    8 Nisan Güneş tutulmasının şanslı burçları açıklandı! Etkileri 4 yıl devam edecek

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    08.04.2024 14:27
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    Güneş tutulmaları, astroloji meraklıları için önemli bir olaydır. Yılın ilk Güneş tutulması 8 Nisan 2024 Pazartesi günü gerçekleşiyor. Gökyüzündeki bu olay astrolojiyle bağlantılı olarak burçları da etkileyecek. Bu tutulmanın hangi burçları etkileyeceğini ve bu etkilerin ne kadar süreceğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Astrolojik olarak önemli bir döneme giriş yapacak olan burçlar tutulmanın etkisini yaklaşık 4 yıl hissedecek.

    Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki 8 Nisan'da meydana gelecek. Yılın ilk Güneş tutulması yalnızca Amerika kıtasından izlenebilecek. Tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek. Güneş tutulmasında en şanslı burçlar koç, aslan ve yay olacak.

    KOÇ BURCU

    KOÇ BURCU

    Bu tutulma seni hayatının her alanında kadersel etkileme gücüne sahip. Özellikle geçmişte yapmak istediğin her ne varsa bu tutulma senin için bir fırsat olabilir. Yeni bir tarza geçebilir, estetik işlemleri yaptırabilir, bekarsan evlenebilir, evliysen de bebek sahibi olma potansiyelin oldukça yüksek. Yeni bir işe girebilir, hayattan daha fazla keyif almana neden olacak olaylar yaşayabilirsin. Ancak dikkat etmen gereken konusu ise aceleci davranıp hemen herkese güvenmemen. Bu tutulmanın etkisini önümüzdeki 4 yıl içerisinde fazlasıyla hissedebilirsin.

    ASLAN BURCU

    ASLAN BURCU

    Bu tutulmayla beraber kendine yepyeni bir hayat vizyonu açmaya hazırlansan iyi olur. Bunun için hayat sana yurt dışına çıkma, akademik hayata başlama, girdiğin sınavlardan başarılı olma, hukuk konularında başarı elde etme şansı sunabilir ki tüm bunlar sende 4 yıl boyunca kadersel etki yaşaman sebep olabilir. Erteleğin sınavın varsa kazanabilirsin, yarım bıraktığın eğitim hayatına dönebilirsin, kardeş, kuzen, çocuk, akraba düğün, nişanlarında bol bol yer alabilirsin. Kendini sahnede göstereceğin bir tutulma yaşayabilirsin. İlahi güç tarafından desteklendiğin bir tutulmaya hazırlanabilirsin.

    YAY BURCU

    YAY BURCU

    Bu tutulma seni kendi yeteneklerini keşfetmen, hayattan daha fazla keyif alman için kadersel etkiler yaşamana neden olabilir. Evliysen çocuklarınla ilgili kadersel dönemeçler yaşayabilir, bekarsan eski partner ya da çocukluk arkadaşlarınla ilgili gündemler olabilir. Çocuklarının akademik hayatları, yurt dışı iş ve işlemleri ve sınavlarıyla ilgili gündemlerin olabilir. İşte tüm bunlar yaşanırken sen de kendi içinde tuttuğun potansiyellerini görebilirsin. Bekarsan çıkacağın bir seyahatte ya da eğitim hayatında kendine bir aşk bulabilirsin. Bu tutulmaya hayatına giren ya da çıkan herkesin seni sen yapmak için bunları yaşattığını aklından çıkarmamalısın. Bu tutulma etkilerini önümüzdeki 4 yıl boyunca bol bol deneyimleyebilirsin.

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