Şans oyunlarına ilgi devam ediyor. Popüler şans oyunlarından biri olan On Numara oyunun 8 Nisan gününde gerçekleştirilecek çekilişin sonuçları araştırılıyor. Peki 8 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Nisan On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişi 20.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarını, "https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari" adresinden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



