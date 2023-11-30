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  4. 8 şiddetinde bekleniyor, o ilçelerde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

8 şiddetinde bekleniyor, o ilçelerde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

30.11.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş depremlerinin ardından gözler büyük İstanbul depremine çevrildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kent ve nüfus yoğunluğundan dolayı anormal bir yıkım olacağını belirtirken 8 şiddetinde bir deprem olabileceğini söyledi. Görür açıklamasında en çok hasar alacak ilçeleri de açıkladı.

8 şiddetinde bekleniyor, o ilçelerde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

İstanbul depremi hakkında sık sık uyarılarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür son açıklamalarıyla korkuttu. Deprem uyarıları ile pek çok kişinin yakından tanıdığı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 8 şiddetinde bir deprem beklendiğini söyledi.

Sabah Gazetesi yazarlarından Yüksel Aytuğ bugünkü köşesinde 'Naci Görür’den çok önemli deprem tahmini' başlıklı yazısını yayımladı. Naci Hoca ile aynı sitede oturduğu belirten Aytuğ sitenin yönetiminin genel kurul toplantısında Naci Görür'ün açıkladığı tespit ve öngörülerini kaleme aldı.

Naci Görür 1

Yüksel Aytuğ'un köşesinde yer alan ifadeler şöyle; Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul depremi hakkındaki tespit ve öngörüleri:

Naci Görür 2

"İstanbul'u, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen hayali bir yatay çizgiyle kuzey ve güney olarak iki bölgeye ayırın. 8 şiddetinde beklenen İstanbul depreminde şehrin güney bölümü büyük hasar alacak.

KÖPRÜ

Kuzey bölümünde ise büyük bir yıkım gerçekleşmeyecek. Bu nedenle kuzeydekiler kendilerini güneydekilere yardım etmek için hazırlasınlar. Şehrin kuzeyinde oturanlar 1999 depremini nasıl geçirdilerse aynısını hissedecekler. Sadece Sarıyer'in merkezi dışında. Orada sağlam ev kalmayacak."

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