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8 soruda düğün öncesi estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GELİN / DÜĞÜN HABERLERİ  | 17.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, bahar aylarını yaşarken evlilik hayali kuran çiftler için sekiz soruda düğün estetiğinin püf noktalarını bizler için paylaştı.

8 soruda düğün öncesi estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

1. EN UYGUN ZAMAN?

Düğün öncesi estetik uygulamalarında zamanlama oldukça önemli. Ameliyatlı uygulamalarda genel olarak 6 ay öncesinden operasyonu gerçekleştirmek, ameliyatsız uygulamalarda ise en az 3 ay öncesinden planlama yapılması tavsiye edilir.

2. AMELİYATSIZ ESTETİK UYGULAMALARI NELERDİR?

Düğün öncesi yapılabilecek ameliyatsız estetik uygulamaların başında Botoks, H100 Aşısı, Somon DNA aşısı, PRP, Fibroblast, Baby Face, Thulium Lazer uygulamaları gelir. Bu uygulamalar cildinizin o en özel günde ışıltılı, canlı ve dinamik görünmesini sağlar ve tek başına veya kombine uygulamalar halinde yapılabilir.

3. AMELİYATSIZ ESTETİK UYGULAMALARI NE ZAMAN YAPILMALI?

Düğün öncesi yaptırılmak istenen ameliyatsız estetik uygulamaları düğün töreninden 3 ay önce planlamaya başlanmalıdır. Kök hücre, PRP ve Fibroblast uygulamalarının 3 ay önceden yapılması önerilir. Botoks, dolgu, Hydrafacial, Baby Face, Thulium Lazer, cilt bakımı, kimyasal peeling ise düğünden 1 ya da 2 ay önce yaptırılabilecek ameliyatsız düğün estetiği uygulamaları arasında yer alır.

4. AMELİYATLI ESTETİK UYGULAMALARI NELERDİR?

Düğün öncesi yapılabilecek ameliyatlı estetik uygulamaları sınırlandırmamak gerekir. Burun estetiğinden kulak estetiğine kadar oldukça geniş bir yelpazede estetik operasyon yapılabilir. Ancak estetik uygulamanın doğru zamanda yapılması, iyileşme sürecinin düğün öncesinde tamamlanması açısından çok önemlidir.

5. NE ZAMAN YAPILMALI?

Burun ya da meme estetiği operasyonları gibi operasyonların düğün töreninden 6 ay öncesinde tamamlanmış olması hem iyileşme süreci hem de törene kadar geçen sürede estetik ameliyatın istenen sonuca tam anlamıyla ulaşması açısından önemlidir.

6. GELİN ADAYLARININ TERCİH ETTİĞİ ESTETİK UYGULAMALAR NELERDİR?

Gelin adayları düğün öncesinde en çok yüz bölgesine yapılan uygulamaları tercih eder. Düğün fotoğraflarında kusursuz görünmeyi hedefleyen gelin adayları yüz odaklı estetik uygulamalara yöneldikleri gibi bölgesel zayıflama ve kol germe operasyonları gibi operasyonlara da ilgi göstermektedir.

7. DAMAT ADAYLARININ TERCİH ETTİĞİ ESTETİK UYGULAMALAR NELERDİR?

Düğün öncesi estetik uygulamalar sadece gelinlerin değil damatlarında ilgisini çekiyor. Damat adayları arasında popüler olan estetik uygulamalar arasında jinekomasti, bölgesel zayıflama, saç ekimi, botoks ile terleme tedavisi gibi işlemler ön plana çıkıyor.

8. DÜĞÜN ESTETİĞİ NASIL PLANLANMALI?

Düğün estetiği planlaması yapılırken öncelikle kişinin beklentileri iyi anlaşılmalıdır. Örneğin mini etekli bir gelinlik giymek isteyen ancak buna engel oluşturacak sorunları olan bir gelin adayına, bu isteğinden vazgeçmeden bu en özel hayalini gerçekleştirmesi için ihtiyacına göre vücut şekillendirme ameliyatları yapılabilir. Gelin saçını topuz olarak kullanmak isteyen ama kulakları yüzünden tereddütte kalan gelin adaylarına kepçe kulak ameliyatı yapılabilir.

Ameliyatsız estetik uygulamalar kişinin çok daha canlı ve enerjik gözükmesini sağlarken ameliyatlı estetik uygulamalar gelinliğin nasıl taşınacağından hedeflenen estetik ve zarif görünümü sağlamaya imkan verir. Düğün öncesi yapılacak estetik uygulamalar bu en özel günde ve o güne ait bütün anılarda gelinin veya damadın nasıl görüneceği konusunda belirleyici olacaktır. Bu operasyonların planlanmasında önemli olan tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi kişinin görüntüsüne ve fiziksel özelliklerine uygun değişimi yakalamaktır.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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