Kışın çamaşır kurutmak zorunda kalanlara pratik çözüm! Süreyi kısaltıyor

Havaların soğumasıyla birlikte çamaşırları dışarıda kurutmak zorlaşırken evin içinde kurutmak da uzun zaman alabiliyor. Özellikle yağışlı ve nemli günlerde çamaşırların tamamen kuruması saatler sürebiliyor. Ancak evde bulunan vantilatör, bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

VANTİLATÖR ÇAMAŞIRLARIN DAHA HIZLI KURUMASINI SAĞLAYABİLİR

Çamaşırlar kururken kumaşın içindeki su buharlaşarak havaya karışıyor. Vantilatör, çamaşırların çevresindeki havayı hareket ettirerek buharlaşmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Böylece kumaşların üzerinde biriken nemli havanın dağılması kolaylaşıyor.

Vantilatörden yararlanmak için çamaşırları kurutmalığa aralarında boşluk kalacak şekilde asmak gerekiyor. Ardından vantilatör, çamaşırların çevresinde hava dolaşımı sağlayacak bir noktaya yerleştirilebilir. Havanın doğrudan ve sürekli aynı noktaya yönelmesi yerine çamaşırların farklı bölümlerine ulaşması, kuruma sürecine katkı sağlayabilir.

ÇAMAŞIR KURUTURKEN BU HATAYA DÜŞMEYİN

Kurutmalığı tamamen doldurmak, çamaşırların arasında hava dolaşımını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle kıyafetleri üst üste getirmeden asmak ve mümkün olduğunca aralarında boşluk bırakmak önem taşıyor.

Çamaşır makinesinde kumaşın türüne uygun bir ek sıkma programı kullanmak da kurutma öncesinde fazla suyun uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

Vantilatör havadaki nemi ortadan kaldırmadığı için çamaşırların kuruduğu odanın düzenli olarak havalandırılması da önem taşıyor. Özellikle nem birikmesi ve yoğuşma oluşması riskine karşı odadaki nemin kontrol edilmesi gerekiyor.

Bu yöntem, özellikle kurutma makinesi bulunmayan evlerde çamaşırların kurumasını kolaylaştırabilir. Ancak kuruma süresi odanın sıcaklığına, nem oranına, hava akımına ve çamaşırların kalınlığına göre değişebilir.