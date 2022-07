8 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonucu online ortamdan kontrol ediliyor. Şans oyunu meraklıları gözlerini On Numara çekilişinin sonuçlarına dikti. Peki 8 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte On Numara çekiliş sonuçları sorgulama linki...

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.