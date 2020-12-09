8 yıldır beklemekten bıktı erkek arkadaşına dava açtı! Nedenine çok şaşıracaksınız

Gertrude Ngoma, sekiz yıldır Herbert Salaliki ile flört ediyor. Oldukça uzun süren bu flört sürecinde Ngoma, erkek arkadaşı tarafından sürekli evlenme vaadiyle geçiştirildi. Ancak, bu durum genç kadına tak edince soluğu mahkeme salonunda aldı.

'EVLİLİK YOLUNDA CİDDİ DEĞİLDİ'

Kenya'nın yerel sitesi Tuko'da yer alan haberde 28 yaşındaki gelin adayı, Zambiya mahkemesine erkek arkadaşının ilişkileri konusunda ciddi olmadığını düşündüğünü söyledi. Gertrude Ngoma, 'Hiç ciddi olmadı, bu yüzden onu mahkemeye verdim çünkü ileriye giden yolu ve geleceğimizi bilmeyi hak ediyorum' diyerek kendini savundu.

MAHKEME DAVAYI GERİ ÇEVİRDİ

Ancak, iki kişi evli olmadığı için Zambiya mahkemesi pek bir şey yapamadı. Davaya başkanlık eden yargıç, ikilinin aralarındaki farklılıkları mahkeme dışında uzlaştırmaya çalışması gerektiğine karar verdi.

