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  4. 8 yıldır beklemekten bıktı erkek arkadaşına dava açtı! Nedenine çok şaşıracaksınız

8 yıldır beklemekten bıktı erkek arkadaşına dava açtı! Nedenine çok şaşıracaksınız

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Belli bir yaşa geldiğinizde, insanlar tarafından sık sık şu soruya maruz kalabilirsiniz: Ne zaman evleneceksin? Hele bir de hayatınızı paylaştığınız biri varsa bu soru kaçınılmazdır. Zaman geçtikçe, çiftlerden biri de bu beklentiye giriyorsa ilişkinin gidişatı oldukça sancılı olabiliyor. Tıpkı sekiz yıldır bir ilişki içinde olan Gertrude Ngoma gibi.

8 yıldır beklemekten bıktı erkek arkadaşına dava açtı! Nedenine çok şaşıracaksınız

Gertrude Ngoma, sekiz yıldır Herbert Salaliki ile flört ediyor. Oldukça uzun süren bu flört sürecinde Ngoma, erkek arkadaşı tarafından sürekli evlenme vaadiyle geçiştirildi. Ancak, bu durum genç kadına tak edince soluğu mahkeme salonunda aldı.

'EVLİLİK YOLUNDA CİDDİ DEĞİLDİ'

Kenya'nın yerel sitesi Tuko'da yer alan haberde 28 yaşındaki gelin adayı, Zambiya mahkemesine erkek arkadaşının ilişkileri konusunda ciddi olmadığını düşündüğünü söyledi. Gertrude Ngoma, 'Hiç ciddi olmadı, bu yüzden onu mahkemeye verdim çünkü ileriye giden yolu ve geleceğimizi bilmeyi hak ediyorum' diyerek kendini savundu.

MAHKEME DAVAYI GERİ ÇEVİRDİ

Ancak, iki kişi evli olmadığı için Zambiya mahkemesi pek bir şey yapamadı. Davaya başkanlık eden yargıç, ikilinin aralarındaki farklılıkları mahkeme dışında uzlaştırmaya çalışması gerektiğine karar verdi.

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