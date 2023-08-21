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80'lere damga vuran Tolga Savacı oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

21.08.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Birçok ünlü isimle önemli projelerde rol alan Tolga Savacı'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı.

1980'lerde yakışıklı bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı
birçok güzel isimle partner olmuştu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan'la başrol oynayarak başlayan Savacı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmleriyle hafızalara kazındı.

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2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı oyunculuğu da bıraktı.

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Tolga Savacı'nın yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı. Amerika'nın New Jersey eyaletine taşınan Savacı, klasik otomobil hobisini iş fırsatına çevirdi.

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Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan ünlü isim New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını dile getirdi.

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Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı’dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır.

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Savacı, Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

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Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992-1993 yıllarında Show TV'de “Coke N Roll” adında bir müzik programı sundu.

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İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan’da, iki yıl boyunca “Kano” adında bir butik otel işletti.

Tolga Savacı mesleği

Savacı, 3. evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşen Savacı hâlen klasik otomobillerin bakımı üstüne çalışıyor.

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Tolga Savacı Oyuncu

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