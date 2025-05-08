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80 yaş üstü kadınlar balıkçılıkla geçiniyor: Güney Kore’nin ‘deniz kadınları’ Haenyeo’nun sırrı nedir? Genetik mi, alışkanlık mı?

Güney Kore’nin Jeju Adası’nda yaşayan Haenyeo, yani “deniz kadınları,” hiçbir özel ekipman kullanmadan 10 metre derinliğe dalarak deniz ürünleri topluyor. UNESCO tarafından tanınan bu gelenek, kadınların 80’li yaşlarına kadar sürdürdüğü, günde yedi saat süren ve hamilelikte bile devam eden bir uygulama. Utah Üniversitesi’nden genetikçi Melissa Ilardo, bu atletik dayanıklılığı “akıl almaz” olarak niteliyor. Detaylar haberimizde...

80 yaş üstü kadınlar balıkçılıkla geçiniyor: Güney Kore’nin ‘deniz kadınları’ Haenyeo’nun sırrı nedir? Genetik mi, alışkanlık mı?
Sedef Karatay

Güney Kore’nin Jeju Adası’nda yaşayan Haenyeo, yani “deniz kadınları,” 80’li yaşlarına kadar hiçbir ekipman kullanmadan 10 metre derinliğe dalarak deniz ürünleri topluyor. Cell Reports’ta yayınlanan yeni bir çalışma, bu efsanevi serbest dalgıçların soğuk suya dayanıklılıklarını ve dalış sırasındaki fizyolojik üstünlüklerini sağlayan benzersiz genetik varyantlarını ortaya koyuyor.

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GENETİK FARKLILIKLAR SOĞUK SUYA DAYANIKLILIĞI AÇIKLIYOR

Cell Reports’ta 2 Mayıs’ta yayınlanan bir çalışma, Haenyeo’nun genetik yapısını inceledi. Jeju Adası’nda yaşayan kadınların, ana karadaki Güney Korelilerden farklı gen varyantları taşıdığı ortaya çıktı. Özellikle sarkoglikan zeta genindeki bir varyant, soğuk suya toleransı artırıyor ve soğuktan kaynaklanan acıyı azaltıyor. Ayrıca, Fcγ reseptörü IIA gen varyantı, kan damarlarındaki iltihaplanmayı düzenleyerek dalış sırasında diyastolik kan basıncını düşürüyor. Bu, dalış kaynaklı hipertansiyon riskini azaltabilir.

SİMÜLE DALIŞLA ORTAYA ÇIKAN BULGULAR

Araştırmacılar, katılımcıların yüzlerini soğuk suya daldırarak dalış refleksini test etti. Jeju’daki kadınların, özellikle Fcγ reseptörü IIA varyantına sahip olanların, dalış sırasında daha düşük kan basıncı gösterdiği belirlendi. Bu refleks, kalp atış hızını yavaşlatarak ve kan damarlarını daraltarak oksijeni koruyor, hayati organlara kan akışını sağlıyor.

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GENETİK Mİ, EĞİTİM Mİ?

Çalışma, Haenyeo’nun düşük kan basıncı ve kalp atış hızındaki dramatik düşüşün genetik olmaktan çok ömür boyu süren dalış eğitimiyle ilgili olabileceğini gösteriyor. Dalgıçların kalp atış hızı, dalış sırasında 15 saniyede dakikada 40 atıştan fazla azalıyor; bu, dalış yapmayanlarda görülmeyen bir özellik.

HİPOKSİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kaliforniya Üniversitesi’nden genetikçi Tatum Simonson, Haenyeo’nun genetik adaptasyonlarının, düşük oksijen (hipoksi) koşullarına uyumu anlamak için değerli olduğunu belirtiyor. Bu bulgular, kalp ve akciğer hastalıkları gibi hipoksik durumların tedavisine ışık tutabilir. Notre Dame Üniversitesi’nden Cara Ocobock ise, bu tür çalışmaların iklim değişikliğinin getirdiği aşırı koşullara uyum stratejileri sunabileceğini vurguluyor.

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JEJU’NUN GENETİK MİRASI

Ilardo, Jeju Adası’ndaki herkesin dalgıç atalardan geldiğini ve genetik varyantların ada genelinde yaygın olduğunu belirtiyor. Haenyeo’nun soğuk sulardaki olağanüstü dayanıklılığı, genetik miras ve yaşam boyu eğitimin eşsiz bir birleşimi olarak öne çıkıyor. Bu çalışma, insan fizyolojisinin aşırı koşullara nasıl uyum sağlayabileceğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore genetik deniz soğuk
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