80 yaşındaki ninenin okuryazar olma azmi

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezinde, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursta eğitim alan 80 yaşındaki Hatice Erkenalcı, okumayı öğrenmek için sergilediği azmiyle kursa katılan diğer kadınlara örnek oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Yetim Koordinasyon Merkezinde açılan kursta 25 yetim annesi eğitim alıyor.

Kursa katılan yetim annelerinden 80 yaşındaki Hatice Erkenalcı da bir yandan yaklaşık 74 yıldır içinde ukde kalan okuma yazmayı öğrenmek için çaba sarf ederken, diğer yandan da kursiyer arkadaşlarına örnek teşkil ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin yetimlere yönelik önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Yetim Koordinasyon Merkezi'nde bin 200 aile ve 3 bin 600 yetim çocuğa dokunduklarını kaydeden Aksoy, "Burada çocukların hem eğitimleriyle ilgili hem sosyal destekle ilgili, profesyonel arkadaşlar ilgileniyorlar. Bir nevi onlara koçluk yapıyorlar. Öbür taraftan annelerimiz eğer okuma yazma bilmiyorlarsa, mutlaka gerek bu merkezde gerek diğer kurslarımızda okuma yazma öğreniyorlar. Okuma yazma bilenler ya da öğrenenler sanatsal ve kişisel gelişimle ilgili eğitimler alıyorlar." dedi.