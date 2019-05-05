80 yaşındaki ninenin okuryazar olma azmi

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezinde, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursta eğitim alan 80 yaşındaki Hatice Erkenalcı, okumayı öğrenmek için sergilediği azmiyle kursa katılan diğer kadınlara örnek oluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Yetim Koordinasyon Merkezinde açılan kursta 25 yetim annesi eğitim alıyor.
Kursa katılan yetim annelerinden 80 yaşındaki Hatice Erkenalcı da bir yandan yaklaşık 74 yıldır içinde ukde kalan okuma yazmayı öğrenmek için çaba sarf ederken, diğer yandan da kursiyer arkadaşlarına örnek teşkil ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin yetimlere yönelik önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Yetim Koordinasyon Merkezi'nde bin 200 aile ve 3 bin 600 yetim çocuğa dokunduklarını kaydeden Aksoy, "Burada çocukların hem eğitimleriyle ilgili hem sosyal destekle ilgili, profesyonel arkadaşlar ilgileniyorlar. Bir nevi onlara koçluk yapıyorlar. Öbür taraftan annelerimiz eğer okuma yazma bilmiyorlarsa, mutlaka gerek bu merkezde gerek diğer kurslarımızda okuma yazma öğreniyorlar. Okuma yazma bilenler ya da öğrenenler sanatsal ve kişisel gelişimle ilgili eğitimler alıyorlar." dedi.
Merkezde anne-çocuk ilişkisi, öfke kontrolüyle ilgili de rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildiğini anlatan Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma seferberliği kapsamında, eşi hayatta olmayan kadınlara yönelik kurs açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Yetim Koordinasyon Merkezimizde eşi olmayan annelerimize yönelik okuma yazma kursumuz hizmet veriyor çünkü annelerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmesini çok önemsiyoruz. Zaman zaman yaşı çok ilerlemiş kursiyerler oluyor. Onlardan biri de Hatice ninemiz. Hatice ninemiz, okuma yazma seferberliğine katıldı. Diğer annelerimize yaşına rağmen gösterdiği azmiyle örnek oluyor."
Hatice Erkenalcı da yaklaşık 3 aydır evinin yakınında bulunan merkeze gelerek değerler eğitimi programına katıldığını, merkezdeki öğretmenlerin yönlendirmesi ve kendi isteğiyle yaklaşık bir aydır da okuma yazma kursuna devam ettiğini söyledi.
Eskiden ailelerin özellikle kız çocuklarını okula göndermediklerini belirten Erkenalcı, babasının da "kız çocuğu okumaz" demesi üzerine hayatı boyunca bir daha okuma yazma öğrenme fırsatı yakalayamadığını dile getirdi.
Erkenalcı, eşinin 25 yıl önce vefat ettiğini, 4 çocuğunun bulunduğunu dile getirerek, "Çocukları büyüttük, bu yaşa geldik ama okuma yazma öğrenemedik. Gençliğimizde babamız bizi okutmadı. O zamanlarda kız çocuklarını okutmazlardı. Şimdi okumak için çabalıyorum. Biraz biraz okumaya başladım. Bundan sonra da Kur'an-ı Kerim okumak için çok hevesleniyorum." dedi.
Hatice nine, kurstaki diğer arkadaşlarının da ilk başlarda "bu yaşta öğrenebilir miyiz?" diye çekindiklerini, kendisini ve bu yöndeki çabasını gördükten sonra onların da özgüvenlerinin yerine geldiğini ifade etti.
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