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800 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şahsa adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

Samsun’da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Esentepe Parkı yanında meydana geldi.

800 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şahsa adli kontrol

Samsun’da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Esentepe Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilde bulunan H.Ç. ve M.K. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.Ç. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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