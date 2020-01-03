HABER
  4. 85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı! 574 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı! 574 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiyi kadın bulup evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara karışan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Dolandırıcılık, hırsızlık gibi 51 farklı suçtan arandığı tespit edilen şahsın kendini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın parasını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı da ortaya çıktı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 85 yaşındaki bir kişinin evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldığı bilgisine ulaşarak hareket geçti. Asayiş ekipleri teknik ve fiziki sonrası dolandırıcılık şüphelisinin Mitat Ö. (39) olduğunu tespit etti. Özel ekip kurarak soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelinin Oba Mahallesi’ndeki kız arkadaşının evinde gizlendiğini belirledi. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Mitat Ö.’yü binanın çatısına kaçmaya çalışırken yakaladı.

ŞÜPHELİ, ÇOK SAYIDA ÇİFTÇİYİ, HAYVANLARINI SATIN ALARAK DOLANDIRDI

Şüpheli Mitat Ö.’nün Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda dolandırıcılık, hırsızlık gibi 51 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Zanlının ayrıca Antalya’nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde kendisini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı da ortaya çıktı. Bu hayvanları ise başka ilçelere sattığı belirtildi.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mitat Ö., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Gençlik Merkezi’nden sıra gecesiGençlik Merkezi’nden sıra gecesi
2020’nin ilk karı vatandaşların hasretini dindirdi2020’nin ilk karı vatandaşların hasretini dindirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çam son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Bakan Soylu, arabasına binerken yanına gelen engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Düzce'de bankada soygun girişimi

Düzce'de bankada soygun girişimi

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.