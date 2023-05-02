HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 860 bin lirayı saniyeler içinde böyle çaldılar! O anlar saniye saniye görüntülendi

860 bin lirayı saniyeler içinde böyle çaldılar! O anlar saniye saniye görüntülendi

02.05.2023 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akılalmaz olay! Esenler'de bankadan 860 bin lira para çeken bir vatandaş, motosikletle yanına yaklaşan iki kişi tarafından silahla bacağından vurularak gasp edildi. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

860 bin lirayı saniyeler içinde böyle çaldılar! O anlar saniye saniye görüntülendi

Olay, saat 14.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'ndeki bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zülküf Altıparmak, bankadan çektiği 860 bin lirayı alarak dışarı çıktı. Geldiği hafif ticari araca bineceği sırada, motosiklet ile gelen kasklı iki kişiden biri tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

5ba96707511b5d0a7eef76a11a9ff901

SANİYELER İÇİNDE KAÇTILAR

860 bin lirayı alan iki kişi, geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altıparmak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Altıparmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8681cb28c5bac74c56f6d633e186c1c4

"TAKİP ETMİŞLER HERALDE"

860 bin liranın gasp edildiği olay anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Zülküf Altınparmak'ın aracına yöneldiği sırada, elinden para dolu çantasının şüpheli tarafından çekiştirilmesi ve bacağından tabanca ile yaralanması yer alıyor.

a3ea063112576fa9806346e5cc93db5c

Olayın yaşandığı bölgede esnaf olan Fahri Erek, "Bankadan bir arkadaş para çekmiş, takip etmişler herhalde. Motosikletli ve kasklı iki kişi, arkadaşın çantasına asılıyor. Çantasını vermeyince, oda silahı çıkartıp ayağından vuruyor. Sonra motosiklete binip ikisi beraber kaçıyorlar" dedi. (DHA)

ae9b55cd875fd13889d10cf9d27adda1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kan donduran olay! Baba, oğlunu öldürdüİstanbul'da kan donduran olay! Baba, oğlunu öldürdü
Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...
Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul soygun

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da petrol müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da petrol müjdesi!

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

'0 TL' doğal gaz faturaları evlere gelmeye başladı!

'0 TL' doğal gaz faturaları evlere gelmeye başladı!

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...

İlginizi Çekebilir

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.