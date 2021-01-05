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  4. 865 TL dolandırmak için 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

865 TL dolandırmak için 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

05.01.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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İnternette satışa çıkardığı dizüstü bilgisayar üzerinden Eskişehir’de yaşayan Fatih Dönmez’i 865 TL dolandıran Ercan Tunç, bin 440 TL ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında Fatih Dönmez ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

İnternette satışa çıkardığı dizüstü bilgisayar üzerinden Eskişehir’de yaşayan Fatih Dönmez’i 865 TL dolandıran Ercan Tunç, bin 440 TL ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında Fatih Dönmez ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Ercan Tunç ise duruşmaya katılmadı. Savcı esasa ilişkin mütalaasında sanık Ercan Tunç’un üzerine atılı suçu gerçekleştirdiği ve hakkında “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 4 yıl hapis ile cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti olaya ilişkin delil ve ifadeleri göz önünde bulundurarak karara vardı. Heyet, kararda sanık Ercan Tunç hakkında iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 4 ay hapis cezası ve bin 440 TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Olay
Eskişehir’de yaşayan Fatih Dönmez, Konya’da ikamet eden Ercan Tunç’un dizüstü bilgisayarını satışa çıkardığı ilanı gördü. Taraflar iletişime geçerek 865 TL ücrette anlaştı. Bunun üzerine Dönmez, Ercan Tunç’un hesabına parayı gönderdi. Ercan Tunç ise dizüstü bilgisayarı göndermeyip ürünün kargoya verildiği esnada zarar gördüğünü ve parayı daha sonra iade edeceğini söyledi. Parası gelmeyince Fatih Dönmez dolandırıldığını anlayarak Ercan Tunç hakkında suç duyurusunda bulundu.

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