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88'inci İEF'ye görkemli açılış (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 02:02 | Son Güncelleme

İZMİRLİLER İET'YE AKIN ETTİ İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen ve bu yıl 88’inci kez açılan İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) ilk gün ilgi oldukça yoğundu.

İZMİRLİLER İET'YE AKIN ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen ve bu yıl 88’inci kez açılan İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) ilk gün ilgi oldukça yoğundu. Binlerce kişi, konserler ve gösterilerle cazibesini artıran, bir birinden renkli stantlarla dikkat çeken fuarda, eğlenceli vakit geçirdi. Binlerce İzmirli, İEF’nin açılışının ardından, fuara akın etti. Stantları dolaşan, farklı illerin yemek kültürünü fuarda keşfeden vatandaşlar, konserler ve etkinliklerle de doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, paraşüt kulesinden, kitap sokağına, sokak gösterilerinden çim konserlerine kadar birçok etkinlikle eğlenceli dakikalar yaşadı.

FUAR KLASİĞİ LUNAPARK

İzmir Fuarı denince akla ilk gelen etkinliklerden olan lunaparkta da ilgi oldukça yoğundu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Anne babalar da, en az çocukları kadar eğlendi. İzmirliler, çarpışan araba, dönme dolap ve korku tüneli gibi lunapark klasiği oyuncakların önünde dakikalarca sıra bekledi. Fuar, ticarete olduğu kadar eğlenceye de katkı sağladı.

Fuara katılan Serap İlter, "Biz yıllardır geliyoruz, burası çok güzel ve nostaljik. Eski hali daha güzeldi ama yine de güzel” dedi. Fuarda çevre temizliği ile gıda stantlarının hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İlter, her şeye rağmen fuarın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Fatma Damyan da, "Çok keyifli ve çok eğlenceli. Yine her zamanki gibi dolu dolu. Biz her yıl geliyoruz. 10 gün boyunca buradayız. Konserlere de geleceğiz. Hangilerine geleceğimize henüz karar veremedik ama mutlaka geleceğiz" dedi. Ailesiyle fuara gelen Mehmet Özdağlar da, “Gayet eğlenceli ve güzel. Çok heyecanlı ve hareketli. Özellikle çocuklar için. Mutluyuz, eğleniyoruz” diye konuştu. Fadime Özdağlar ise, “İzmir için aslında çok eğlenceli. Her yıl aynı güzel şeyler var. Çok beğeniyorum, eğleniyoruz. Fuarda en çok lunaparkı seviyoruz” dedi. 11 yıldır Antakya’dan İzmir’e gelerek fuara katılan künefeci Tevfik Akar da, “Ben 11 yıldır geliyorum. İzmir’e en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Kalitemiz belli. Her yıl ilgi biraz daha artıyor” diye konuştu.

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88'inci İEF'ye görkemli açılış (4)88'inci İEF'ye görkemli açılış (4)
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