88'inci İEF'ye görkemli açılış (4)

İZMİRLİLER İET'YE AKIN ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen ve bu yıl 88’inci kez açılan İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) ilk gün ilgi oldukça yoğundu. Binlerce kişi, konserler ve gösterilerle cazibesini artıran, bir birinden renkli stantlarla dikkat çeken fuarda, eğlenceli vakit geçirdi. Binlerce İzmirli, İEF’nin açılışının ardından, fuara akın etti. Stantları dolaşan, farklı illerin yemek kültürünü fuarda keşfeden vatandaşlar, konserler ve etkinliklerle de doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, paraşüt kulesinden, kitap sokağına, sokak gösterilerinden çim konserlerine kadar birçok etkinlikle eğlenceli dakikalar yaşadı.

FUAR KLASİĞİ LUNAPARK

İzmir Fuarı denince akla ilk gelen etkinliklerden olan lunaparkta da ilgi oldukça yoğundu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Anne babalar da, en az çocukları kadar eğlendi. İzmirliler, çarpışan araba, dönme dolap ve korku tüneli gibi lunapark klasiği oyuncakların önünde dakikalarca sıra bekledi. Fuar, ticarete olduğu kadar eğlenceye de katkı sağladı.