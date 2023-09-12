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9 aylık hamile! Üzerinden ve evinden çıkanlar şoke etti...

12.09.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde narkotik polisi tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı 9 aylık hamile kadın, tutuklandı. Kadının üst ve ikametinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai, ile 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

9 aylık hamile! Üzerinden ve evinden çıkanlar şoke etti...

Edinilen bilgiye göre, okulların açılışı öncesi Bursa genelinde büyük çaplı operasyonlara imza atan Bursa İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesi 200’e yakın şüpheli cezaevinin yolunu tutmuştu. Kadın şüphelilerin bir kısmı adli yargılama sürecinde hamile ve küçük çocuklarını bahane ederek yargıyı yanıltmaya çalışmıştı.

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1 KİLO 100 GRAM BONZAİ İLE 60 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Daha önce gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenilen M.E. isimli kadını uzun süredir takibe alan Bursa Narkotik Şube ekipleri 9 aylık hamile olduğu öğrenilen uyuşturucu satıcısını sabaha karşı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli kadının evinde ve üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karnı burnunda torbacı kadın elinde suyla bir kadın polis tarafından koluna girilerek Bursa Adliyesi’ne getirildi. Hamile olduğu için yürümekte zorlanan uyuşturucu satıcısı adliye girişinde kendine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. M.E. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevinin yolunu tuttu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu hamile

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