HABER

9 aylıkken yüzü yanan Firdevs'e doku nakli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 9 aylıkken yangında yüzü yanan, 15 yılda 80 ameliyat geçiren Firdevs Tatar'a (15), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 5 saat süren ameliyatla vücudundan doku nakli yapıldı.

9 aylıkken yüzü yanan Firdevs'e doku nakli

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 9 aylıkken yangında yüzü yanan, 15 yılda 80 ameliyat geçiren Firdevs Tatar'a (15), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 5 saat süren ameliyatla vücudundan doku nakli yapıldı.
Tatar ailesinin Şırnak'taki evi, Firdevs henüz 9 aylıkken çıkan yangında kül oldu. 7 çocuklu ailenin 5'incisi olan Firdevs'in yüzü ve vücudunun büyük bölümü, alevlerin sardığı yandı. Firdevs Tatar, Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugüne kadar yaklaşık 80 ameliyat oldu. Tatar, bu kez de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından dün ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda, Tatar'a vücudundan doku nakli gerçekleştirildi. Yoğun bakım servisine alınan Tatar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
BALONLA ŞİŞİRİLEN DOKU, YÜZÜNE NAKLEDİLDİ
Ameliyat ekibinden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs Tatar'ın kendi dokusunu balonla şişirip, yüzüne naklettiklerini belirterek, "Kendi dokusu olmasına rağmen yine de birtakım işlemlerden geçirdik. Önümüzdeki günlerde nakil işlemiyle ilgili yapacağımız birkaç operasyon daha var. Şu an yüzü tümüyle kapalı. Geçireceği küçük operasyonlar sonucu güzel bir görünüme kavuşacak. Şu an kendisi steril odada. Takiplerini yapıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Konya protokolünden işaret diliyle mesajKonya protokolünden işaret diliyle mesaj
Karadeniz’de ilk olan "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin açılışı yapıldıKaradeniz’de ilk olan "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin açılışı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Otel balkonunda olay pozlar

Otel balkonunda olay pozlar

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Son dakika! F-16'lar ikinci kez Suriye'de uçtu

Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Irak'ın kuzeyinde şehit olan astsubay Volkan Tantürk gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehidi binler uğurlardı! Gözyaşları sel oldu

Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü: 2 yaralı, 7 gözaltı

Çocukların kavgasına aileler de karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.