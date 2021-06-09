9 Haziran 2021 günlük burç yorumları | 9 Haziran'da burçları neler bekliyor?

9 Haziran Çarşamba günü, Ay İkizler burcunda olacak. Bugün iletişim istediğimiz ve iletişim trafiğimiz oldukça yoğun olabilir. Boğa burcu bugün finansal konularla ilgili kararsızlığından kurtulurken, Terazi burcu için eğitim ve seyahatler gündemde olabilir. Koç burcu ise yeni planlar ve hevesler içinde olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün bir kararınızdan vazgeçebilir, yeni planlar veya yeni hevesler içinde olabilirsiniz. Sözlerinizin gücü artıyor. Olumlamalar, dua ve niyet çalışmaları yapma zamanı.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün borçlarınızı kapatabilir, alacaklarınıza ulaşabilirsiniz. Finansal konularla ilgili bir kararsızlığınızı bitirebilirsiniz. Akrabalar gündemde olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün hisleriniz ve sezgileriniz güçlenebilir. Parayı kendinize çektiğiniz bir gün olabilir. Maddi yardımlar size bolluk ve bereketle dönebilir. Önemli bir tanışma yaşanabilir.