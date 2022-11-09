9 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD açıkladı: Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda deprem tatbikatı!

9 Kasım deprem tatbikatının saat kaçta yapılacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler tarafından vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi 9 Kasım yurtlardaki deprem tatbikatı hakkında arama motorlarında sorgulama yapaya devam ediyor. İşte AFAD Başkanı Yunus Sezer'in 9 Kasım deprem tatbikatı açıklaması...
AFAD Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda 9 Kasım'da deprem tatbikatı yapılacağını belirtti.
"9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım'da saat 18.57’de ilk kez bir ülke genelinde deprem tatbikatı yapacaklarını duyurmuştu.
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek."