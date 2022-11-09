9 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD açıkladı: Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda deprem tatbikatı!

9 Kasım deprem tatbikatının saat kaçta yapılacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler tarafından vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi 9 Kasım yurtlardaki deprem tatbikatı hakkında arama motorlarında sorgulama yapaya devam ediyor. İşte AFAD Başkanı Yunus Sezer'in 9 Kasım deprem tatbikatı açıklaması...

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda 9 Kasım'da deprem tatbikatı yapılacağını belirtti.

"9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE GENELİ DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım'da saat 18.57’de ilk kez bir ülke genelinde deprem tatbikatı yapacaklarını duyurmuştu.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek."

