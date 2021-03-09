9 Mart 2021 Salı günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

9 MART OĞLAK BURCU YORUMU Bugün zorunlu ödemelerinizi yapabilir, finansal konularda kaygılı olabilirsiniz. İş hayatında finans odaklı adımlar atıp, maddi konulara göre hareket edeceksiniz. İş ilişkilerinde yüzeysel ve pratik olma zamanı.

9 MART KOVA BURCU YORUMU Bugün daha bireysel düşünüp bireysel hareket edebilirsiniz. Aile büyükleri ve ebeveynler gündeminize etki edebilir. Yaşamın getirdiği zorunluluk ve mecburiyetlere göre hareket edip, küçük değişimler peşinde olma zamanı.

9 MART BALIK BURCU YORUMU Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Evinizde sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Aile ilişkilerinde güven ve anlayış önemli hale gelecek. Fikir ayrılıklarına takılı kalarak insanlarla mesafeleşmeyin.

9 Mart’ta Kova burcu daha bireysel hareket edecekken, Akrep burcu ndakilerin evliliklerinde önemli olaylar gerçekleşebilir. Yengeç'in bazı ödemelerle uğraşması gerekirken, Boğa burcundakiler şaşırtıcı haberler alabilir. Aslanı ise 9 Mart Salı gününde yeni ilişkiler bekliyor. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının 9 Mart Salı günlük burç yorumları...

9 MART BAŞAK BURCU YORUMU Bugün iş görüşmeleri yapabilir, görev ve sorumluluklarınızla ilgilendiğiniz yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Sınavlar ve başvurular sonuçlanıyor. Yöneticilerinizle yaptığınız görüşmelerde ortak çıkarlar sağlanıyor.

9 MART TERAZİ BURCU YORUMU Bugün çocuklarınızla birlikte vakit geçirebilir, hobilerinizle ilgilenebilir ve hobileriniz üzerine eğitim alma kararına gidebilirsiniz. Tatil amaçlı seyahat planları yapabilirsiniz. Bir duygudan, bir istekten vazgeçebilirsiniz.

9 MART AKREP BURCU YORUMU Bugün kontrolcü yanınız ön planda olacaktır. Ebeveynlerinizin ve aile üyelerinin sağlığıyla ilgili destekler alabilirsiniz. İlişkilerde evlilik ve boşanma gibi önemli gündemler konuşulabilir.

9 MART YAY BURCU YORUMU Bugün düşüncelerinizi, duygularınızı ifade etmekten kaçınabilir ve kendi içinizde düşünerek hareket edebilirsiniz. Fakat açık iletişim ilişkilerinizi iyileştirirken, insanların size fikirsel pek çok yardımı dokunabilir. Komşular ve kardeşlerin yaşamındaki gündemleri öğrenebilirsiniz.

9 MART ASLAN BURCU YORUMU



Bugün ilişkilerinizde önemli gündemler oluşabilir. Yeni ilişkiler karşınıza gelebilir, süregelen ilişkinizde yeni kararlar alınabilir. Ortaklar ve iş yaptığınız insanlarla ilişkilerinizde uzlaşmacı ve yapıcı olmak gerekebilir.

9 MART YENGEÇ BURCU YORUMU



Bugün ödemeler ve borçlanmalarla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde kendi içinize çekilmek isteyebilir, zaman zaman yalnızlık hissi duyabilirsiniz. Duygularınız hızlı değişiyor.

9 MART İKİZLER BURCU YORUMU



Bugün sosyal ve hareketli bir gün geçiriyor olacaksınız. Yeni insanlarla tanışıyor ve yeni ortamlara katılıyorsunuz. Eğitim ve seyahatlerle ilgili şartlar daha destekleyici. Bu alanlarda isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

9 MART BOĞA BURCU YORUMU



Bugün şaşırtıcı haberle alabilir, önemli netleşmeler yaşayabilirsiniz. Daha kararlı veya ısrarcı olabileceğiniz bir gün. Finansal hareketlilik artıyor.

9 MART KOÇ BURCU YORUMU



Bugün dostlarınız ve arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Sosyal çevrenizde güçlü ilişkiler başlatabilirsiniz. Partnerinizden daha kararlı tavırlar görebilirsiniz.

