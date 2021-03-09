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9 Mart 2021 Salı günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

Seo Editör-5 Seo Editör-5 09.03.2021 08:49 | Son Güncelleme:
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9 Mart 2021 Salı günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Terazi, Akrep, Aslan, Başak, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 9 Mart 2021 Salı gününde önemli konular bekliyor. Astrolog Merve Rençber aşktan paraya, sağlıktan eğitime kadar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumlarını paylaştı. İşte 9 Mart günlük burç yorumları...

9 Mart’ta Kova burcu daha bireysel hareket edecekken, Akrep burcundakilerin evliliklerinde önemli olaylar gerçekleşebilir. Yengeç'in bazı ödemelerle uğraşması gerekirken, Boğa burcundakiler şaşırtıcı haberler alabilir. Aslanı ise 9 Mart Salı gününde yeni ilişkiler bekliyor. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının 9 Mart Salı günlük burç yorumları...

9 MART BALIK BURCU YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Evinizde sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Aile ilişkilerinde güven ve anlayış önemli hale gelecek. Fikir ayrılıklarına takılı kalarak insanlarla mesafeleşmeyin.

9 MART KOVA BURCU YORUMU

Bugün daha bireysel düşünüp bireysel hareket edebilirsiniz. Aile büyükleri ve ebeveynler gündeminize etki edebilir. Yaşamın getirdiği zorunluluk ve mecburiyetlere göre hareket edip, küçük değişimler peşinde olma zamanı.

9 MART OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün zorunlu ödemelerinizi yapabilir, finansal konularda kaygılı olabilirsiniz. İş hayatında finans odaklı adımlar atıp, maddi konulara göre hareket edeceksiniz. İş ilişkilerinde yüzeysel ve pratik olma zamanı.

9 MART YAY BURCU YORUMU

Bugün düşüncelerinizi, duygularınızı ifade etmekten kaçınabilir ve kendi içinizde düşünerek hareket edebilirsiniz. Fakat açık iletişim ilişkilerinizi iyileştirirken, insanların size fikirsel pek çok yardımı dokunabilir. Komşular ve kardeşlerin yaşamındaki gündemleri öğrenebilirsiniz.

9 MART AKREP BURCU YORUMU

Bugün kontrolcü yanınız ön planda olacaktır. Ebeveynlerinizin ve aile üyelerinin sağlığıyla ilgili destekler alabilirsiniz. İlişkilerde evlilik ve boşanma gibi önemli gündemler konuşulabilir.

9 MART TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün çocuklarınızla birlikte vakit geçirebilir, hobilerinizle ilgilenebilir ve hobileriniz üzerine eğitim alma kararına gidebilirsiniz. Tatil amaçlı seyahat planları yapabilirsiniz. Bir duygudan, bir istekten vazgeçebilirsiniz.

9 MART BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün iş görüşmeleri yapabilir, görev ve sorumluluklarınızla ilgilendiğiniz yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Sınavlar ve başvurular sonuçlanıyor. Yöneticilerinizle yaptığınız görüşmelerde ortak çıkarlar sağlanıyor.

9 MART ASLAN BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde önemli gündemler oluşabilir. Yeni ilişkiler karşınıza gelebilir, süregelen ilişkinizde yeni kararlar alınabilir. Ortaklar ve iş yaptığınız insanlarla ilişkilerinizde uzlaşmacı ve yapıcı olmak gerekebilir.

9 MART YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün ödemeler ve borçlanmalarla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde kendi içinize çekilmek isteyebilir, zaman zaman yalnızlık hissi duyabilirsiniz. Duygularınız hızlı değişiyor.

9 MART İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sosyal ve hareketli bir gün geçiriyor olacaksınız. Yeni insanlarla tanışıyor ve yeni ortamlara katılıyorsunuz. Eğitim ve seyahatlerle ilgili şartlar daha destekleyici. Bu alanlarda isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

9 MART BOĞA BURCU YORUMU

Bugün şaşırtıcı haberle alabilir, önemli netleşmeler yaşayabilirsiniz. Daha kararlı veya ısrarcı olabileceğiniz bir gün. Finansal hareketlilik artıyor.

9 MART KOÇ BURCU YORUMU

Bugün dostlarınız ve arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Sosyal çevrenizde güçlü ilişkiler başlatabilirsiniz. Partnerinizden daha kararlı tavırlar görebilirsiniz.

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