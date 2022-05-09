On Numara çekilişi ve sonuçları merak konusu oldu. Çekilişte belirlenen şanslı numaralar talihlilerine ödül kazandırıyor. Peki 9 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...
9 Mayıs On Numara çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.
On Numara çekiliş sonuçlarını ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Geçmiş sonuçlar bu adreste yer alıyor. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.
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