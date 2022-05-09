On Numara çekilişi ve sonuçları merak konusu oldu. Çekilişte belirlenen şanslı numaralar talihlilerine ödül kazandırıyor. Peki 9 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

9 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Mayıs On Numara çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Geçmiş sonuçlar bu adreste yer alıyor. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



