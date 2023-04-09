HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kaçta çekiliyor? Süper Loto saat kaça kadar oynanıyor? Bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

9 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kaçta çekiliyor? Süper Loto saat kaça kadar oynanıyor? Bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

09.04.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 9 Nisan 2023 Pazar günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 9 Nisan 2023 Pazar akşamı bu haftanın son Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 9 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

9 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kaçta çekiliyor? Süper Loto saat kaça kadar oynanıyor? Bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 9 Nisan Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

9 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişi 9 Nisan Pazar akşamı saat 21:30'da başlayacak.

çekiliş topları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto tek kolon fiyatı ise 3 TL olmaktadır.

6 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper loto hangi günler 6 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper loto hangi günler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Türkiye'nin en büyüğü...MSB paylaştı! Türkiye'nin en büyüğü...
Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haberKar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber
Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu!Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
süper loto nasıl oynanır süper loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

O illerde İYİ Parti için yarışacaklar! Ayyüce Türkeş, Gökhan Zan, Ünal Karaman...

O illerde İYİ Parti için yarışacaklar! Ayyüce Türkeş, Gökhan Zan, Ünal Karaman...

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu!

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu!

Uğur Dündar'dan o ismin adaylığına tepki!

Uğur Dündar'dan o ismin adaylığına tepki!

CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!

CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!

AK Parti'de aday listesi netleşti! Gazeteci isimler dikkat çekti

AK Parti'de aday listesi netleşti! Gazeteci isimler dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.