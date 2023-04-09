9 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kaçta çekiliyor? Süper Loto saat kaça kadar oynanıyor? Bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 9 Nisan Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

9 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişi 9 Nisan Pazar akşamı saat 21:30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto tek kolon fiyatı ise 3 TL olmaktadır.

6 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI



