9 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kaçta çekiliyor? Süper Loto saat kaça kadar oynanıyor? Bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 9 Nisan Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişi 9 Nisan Pazar akşamı saat 21:30'da başlayacak.
MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto tek kolon fiyatı ise 3 TL olmaktadır.