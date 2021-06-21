HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 yaşındaki çocuk, yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

9 yaşındaki çocuk, yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

21.06.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da caminin bahçe duvarından demirin üzerine düşen 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demir itfaiye yardımıyla kesilirken, çocuk demir parçası yanağında hastaneye kaydırıldı.

9 yaşındaki çocuk, yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Merkez Cami bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Huzeyfe A. adlı çocuk cami bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden aydınlatma diğerinin yapılması için açık bırakılan demirin üzerine düştü.

1

ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Demirin yanağını girip çıktığı çocuğun çığlıkları üzerine olay yerine koşan vatandaşlar 112 ekipleri haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Çocuğun yanağına saplanan demir itfaiye ekipleri tarafından kesildi.

Karpuz kamyonu devrildi! Çocuklar son anda kurtulduKarpuz kamyonu devrildi! Çocuklar son anda kurtuldu

YANAĞINDAKİ DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI

Demirin yanağına saplı kalan diğer kısmı ile ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun yanağına saplanan demirin hastanede çıkartıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden görüşmesiyle ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden görüşmesiyle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Samsun

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Para karşılığı ilişki yaşadığını öne sürmüştü! Ağlayarak savunma yaptı

Para karşılığı ilişki yaşadığını öne sürmüştü! Ağlayarak savunma yaptı

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.