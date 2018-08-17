Sosyal medyada büyük rağbet gören imiko Nishimoto isimli büyükanne, dijital dünyayı bakın nasıl oyuncağı haline getirdi...

90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...

1 / 24 90 yaşındaki Japon büyükanne, fotoğraf çekmeyi keşfedince kendi kendisinin sıradışı portrelerini denemeye başladı.

2 / 24 Daha da önemlisi Kimiko Nishimoto, teknolojinin fotoğraflar üzerinde şekillendirme yapma olanaklarını da keşfederek ortaya ilginç kompozisyonlar içeren fotoğraflar çıkardı.

3 / 24 Geçen yıldan bu yana kendini kah bir köpek kah bir kurbağa gibi çeken Nishimoto, fotoğraflarını bilgisayar programı yardımıyla kurgulamaya başladı.

4 / 24 Yaratıcı kompozisyonlarını Tokyo’da bir galeride sergileyen Nishimoto’nun sergisini pek çok hayranı ziyaret etti.

5 / 24 Büyükanne, şimdi sıradışı kurgulanmış fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.

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