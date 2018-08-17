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90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.08.2018 07:23 | Son Güncelleme

90 yaşındaki Kimiko Nishimoto isimli büyükanne, dijital fotoğraf dünyasının eğlenceli yanlarını keşfedince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Sosyal medyada büyük rağbet gören imiko Nishimoto isimli büyükanne, dijital dünyayı bakın nasıl oyuncağı haline getirdi...

90 yaşından sonra keşfetti! Sosyal medyada olay oldu...

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90 yaşındaki Japon büyükanne, fotoğraf çekmeyi keşfedince kendi kendisinin sıradışı portrelerini denemeye başladı.
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Daha da önemlisi Kimiko Nishimoto, teknolojinin fotoğraflar üzerinde şekillendirme yapma olanaklarını da keşfederek ortaya ilginç kompozisyonlar içeren fotoğraflar çıkardı.
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Geçen yıldan bu yana kendini kah bir köpek kah bir kurbağa gibi çeken Nishimoto, fotoğraflarını bilgisayar programı yardımıyla kurgulamaya başladı.
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Yaratıcı kompozisyonlarını Tokyo’da bir galeride sergileyen Nishimoto’nun sergisini pek çok hayranı ziyaret etti.
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Büyükanne, şimdi sıradışı kurgulanmış fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.
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