HABER

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yıllar önce arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine erime aşamasına gelen kızgın demiri yalayan 64 yaşındaki İlhan Kınay, yaptığı gösteride 900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından yanık sesiyle türkü söyledi.

Yıllar önce arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine erime aşamasına gelen kızgın demiri yalayan 64 yaşındaki İlhan Kınay, yaptığı gösteride 900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından yanık sesiyle türkü söyledi. Kınay, bu becerisini şov programlarına dönüştürerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyor.
Şu ana kadar çok sayıda kızgın demiri yalayarak gösteri yaptığını ve hiç acı duymadığını belirten İlhan Kınay, kimsenin denememesi tavsiyesinde bulundu. Türkiye’de bu gösterinin sadece kendisine ait olduğunu kaydeden Kınay, her şeyin yıllar önce bir iddia üzerine başladığını belirterek, ”Bu iş bende yıllar önce arkadaşlarımla girdiğim iddia üzerine yaparsın, yapamazsın diye başladı. Ben de yaptım. 1980’li yıllardan beri de ara ara yaparak kendimi alıştırdım. Başarının sırrı sadece çalışmak. Sakın kimse denemeye kalkmasın, yanabilir. Türkiye’de bu gösteri sadece bana ait. Benden başka yapan yok” dedi.

"Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyorum"
Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istediğini kaydeden Kınay, “Neden Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyeyim ki. Artık olması lazım. Bu gösteriyi yaptıktan sonra dilime herhangi bir şey olmadı. Bunu yapmaktan zevk alıyorum. İnsanlar soğuk dondurma yalıyor, ben de sıcak dondurma yalıyorum. Bu sıcak dondurma, öbürü soğuk dondurma. Herhangi bir acı hissetmiyorum. Şovlara çıkmak istiyorum. Neden gösteri yapmayayım. Bu işi daha önce de yine ben yaptım, yine yapıyorum. Artık ciddi şov programlarına çıkmak istiyorum. Ciddi olmayan programlara kesinlikle çıkmak istemiyorum. Herkes basit gösterilerle reklam yapıyor, bana neden şu ana kadar reklam teklifi gelmiyor şaşırıyorum. Reklam teklifi bekliyorum” diye konuştu.
Kınay, daha önce kendisinin yaptığı işi bir başkasının da yaptığının hatırlatılması üzerine, "Bu gösteriyi 1980’li yıllarda ilk ben yaptım. Ben bunu yaparken henüz kimseler yoktu. Ben yaptıktan sonra piyasaya çıkanlar oldu. Bu işi benden görerek mi yaptı acaba. Daha önce de söyledim, sakın bunu denemeye kalkmayın" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 40 yıllık demirci ustası Murat Sevinç, Kınay’ın yıllar önce aynı denemeyi yaptığını kaydederek, “Bu iş cesaret işi. Daha önce yine burada deneme yapmıştı. Daha sonra Erzurum’dan rakipleri çıktı. Onlar benim yaptığım gibi demiri tesfiye etmedikleri için dillerini kestiler. Bu işin sırrı cesaret” diye konuştu.

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Sokağa el yapımı patlayıcı attılar!

Başkent’te sürücü yanan otomobilde sıkıştı

Yanan aracın içinde sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.